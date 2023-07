Ivars Zariņš: “Jaunā Vienotība” spēlē uz abām pusēm un skatās, kur izveidosies izdevīga kombinācija Ieteikt







“Šeit viss ir vienkārši – runa nav ne par kādu valdības restartu. Tas, kas notiek,manuprāt, tas ir acīmredzami. “Vienotībai” esošajā valdības kombinācijā ir neizdevīga situācija: katrs koalīcijas partneris ir ekskluzīvs. Ja kāds koalīcijas partneris nepiekrīt, tad “Vienotība” nevar kaut ko izdarīt, – vajadzīgs konsensus,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektors Ivars Zariņš, diskutējot par aktuālo tematu saistībā ar valdības koalīcijas paplašināšanu, ko vēlas panākt premjers Krišjānis Kariņš no partijas “Jaunā Vienotība” (JV).

Zariņš uzskata, ka “Vienotība” nevēlas panākt atkal triju partneru koalīciju, kur katram būs šī ekskluzīvā balss. Pēc viņa domām, šī jaunā koalīcija, ko piemin, kurā būs “ZZS” un “Progresīvie”, tas esot apmēram tas pats, kas “vēzis, gulbis un līdaka”.

“Tā būs vēl lielāka problēma, nekā esošā koalīcija “Vienotībai”. Tas, ko “Vienotība” vēlas panākt, lai koalīcija tiktu izveidota, kurai ir vēl viens partneris. Un tiklīdz koalīcijā būs vēl viens partneris, tas nozīmēs, ka ar viņiem var sākt manipulēt. Katram partnerim koalīcijā vairs nebūs šī te zelta balss. Vienīgā zelta balss būs “Vienotība”. Attiecīgi, ja kāds negribēs, tad būs pārējie divi koalīcijas partneri, ar kuriem varēs nodrošināt vairākumu. Un tā ir tā visa spēle, kas pašlaik notiek,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Zariņš.

Ko tagad dara “Jaunā Vienotība”? Spēlē uz abām pusēm un skatās, kurā pusē izveidosies šī “izdevīgā kombinācija”, tā uzskata Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektors Zariņš, kurš savulaik pats bija Saeimas deputāts un pārzina politiskos procesus.

“Šeit viss ir atkarīgs no tā, kad tas beigsies. Tas ir atkarīgs no tā, cik gudri nospēlēs pārējās partijas. Dotajā gadījumā tās ir koalīcijā esošās partijas – “Nacionālā apvienība” (NA) un “Apvienotais saraksts” (AS). Viņi ir sapratuši savu spēka pozīciju – ja viņi turas kopā, viņiem neko nevar izdarīt! Kamēr viņi turēsies kopā ar vienotu pozīciju, šis stāsts turpināsies un koalīcija saglabāsies,” norādīja Zariņš.

Tomēr viņš pieļauj, ka šis varētu nebūt “mūžīgs stāsts”, jo skaidrs esot tas, ka notiek politiskais tirgus. “Un politiskajā tirgū uzvar prasmīgākie, un dotajā gadījumā “Vienotība” ir paši prasmīgākie politiskajā tirgū,” tā “Preses klubā” sprieda Zariņš, vērtējot to, kā varētu attīstīties notikumi saistībā ar pašreizējās valdības koalīcijas paplašināšanu.

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs līdz augusta vidum vai otrajai pusei sagaida skaidrību par turpmāko valdības sastāvu. Viņš skaidroja, ka tagad politiķiem ir apmēram mēnesis laika, lai izrunātos savā starpā un saprastu, kurš ar ko strādās kopā tālāk.

Pašlaik valdošajā koalīcijā strādā JV, NA un AS, taču pēc Valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par atbalstu vienam kandidātam, Kariņš ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar ZZS un “Progresīvajiem”, kam NA un AS iebilst.