Izmaiņas komunālajos rēķinos – parādījusies jauna pozīcija! Vai tagad visi maksāsim vairāk katru mēnesi?







Visdrīzāk lielākā daļa iedzīvotāju savos rēķinos nav pamanījuši jaunu ailīti “par lietus notekūdeņu novadīšanu”. Vai tas būs papildu maksājums tikai lietus laikā rudenī?

“Nē, tāda pozīcija vienmēr ir bijusi rēķinos, bet ļoti reti, kad tajā kaut kādi cipari parādās – tikai tad, kad ir spēcīgas lietavas. Šo pozīciju nevis mēs, “Rīgas namu pārvaldnieks”, rēķinām, bet šo pozīciju aprēķina “Rīgas ūdens”, kas atbild par lietus ūdens novadīšanu. Ja daudz ūdens bijis, tad ir papildu pozīcija, bet tā nav vienmēr un, ja nav jāmaksā, šī sadaļa rēķinos neuzrādās,” TV24 raidījumā “Dienas personība” atbild Māris Ozoliņš, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs.

Iespējams, ka šis arī ir iemesls, kāpēc šo sadaļu kāds pamana tikai rudenī, kad ir lielākās lietavas.

Jau ziņots, ka septembrī siltumenerģijas tarifi samazinās deviņiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulējamiem komersantiem, bet četriem komersantiem, kuriem iepriekšējos mēnešos tarifi saruka, palielinās, aģentūru LETA informēja SPRK pārstāvji.

Samazināsies SIA “Vilkme” siltumenerģijas tarifs Zaķumuižā, kur tarifs būs 97,68 eiro par megavatstundu (MWh), Silakrogā tarifs samazināsies līdz 96,87 eiro par MWh, Muceniekos līdz 95,95 eiro par MWh, savukārt Ropažos tarifs būs 95,16 eiro par MWh.

Līdz 84,5 eiro par MWh samazināsies SIA “Jelgavas novada KU” tarifs Ānē, bet Brankās tarifs būs 80,6 eiro par MWh. AS “Olaines ūdens un siltums” tarifs Jaunolainē un Stūnīšos būs 83,46 eiro par MWh, bet Olainē un Pārolainē – 73,5 eiro par MWh. Savukārt SIA “Kuldīgas siltumtīkli” tarifs Kuldīgā, Priedainē, Padurē, Pelčos, Ozolos, Rendā un Mežvaldē būs 80,9 eiro par MWh.

Vienlaikus SIA “Dobeles enerģija” siltumenerģijas tarifs Dobelē, Krimūnās un Tērvetē samazināsies līdz 65,86 eiro par MWh, bet SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” tarifs Kandavā, Vānē un Zantē būs 77,56 eiro par MWh. Savukārt SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas tarifs Pļaviņās būs 75,49 eiro par MWh, SIA “Salaspils siltums” tarifs Salaspilī un Saulkalnē būs 66,26 eiro par MWh, bet SIA “Līvānu siltums” tarifs no septembra samazināsies līdz 61,59 eiro par MWh.

Savukārt no šodienas palielināsies SIA “Adven Latvia” siltumenerģijas tarifs Cēsīs, sasniedzot 71,85 eiro par MWh līdzšinējo 70,99 eiro par MWh vietā. SIA “Aizkraukles siltums” tarifs Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā pieaugs no 63,62 līdz 64,76 eiro par MWh, bet SIA “Valmieras ūdens” tarifs Valmierā un Viestura laukumā pieaugs no 71,62 līdz 72,21 eiro par MWh.

Lielāks pieaugums – no 74,74 uz 88,77 eiro par MWh – septembrī gaidāms SIA “Madonas siltums” tarifiem Madonā, Aizpurvē, Dzelzavā, Liezērē, Ozolos, Biksērē, Kusā, Barkavā, Ērgļos, Lubānā, Ļaudonā. SPRK skaidro, ka “Madonas siltumam” bijusi visu tarifā iekļauto izmaksu (pilnā) izvērtēšana.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

SPRK Enerģētikas departamenta direktora vietnieks Aivis Reinholds norāda, ka, gatavojoties apkures sezonai, komersanti cenšas nodrošināties un iepirkt kurināmo visai apkures sezonai par iespējami lētākām izmaksām. Iepriekšējai apkures sezonai beidzoties, vasarā komersanti veica jaunus kurināmā iepirkumus, kuros, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, kurināmā izmaksas šobrīd ir zemākas.

Reinholds skaidro, ka lielākoties siltumenerģijas tarifi samazinās, ja vien nav kādi papildu apstākļi, kas veicina tarifa pieaugumu. Piemēram, jaunu pamatlīdzekļu iegāde vai citas izmaksas pakalpojuma nodrošināšanā. Tāpat ir arī komersanti, kuriem tarifu izmaiņas notiek katru mēnesi, atkarībā no kurināmā cenu izmaiņām tirgū.

Ņemot vērā, ka vasarā apkures nav un atsevišķās vietās netiek nodrošināts arī karstais ūdens, mājsaimniecības tarifu izmaiņas jutīs pēc pirmā apkures rēķina saņemšanas rudenī.

SPRK vērtēšanā šobrīd ir 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un 20 komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti.