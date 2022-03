Foto: Shutterstock

Izmanto šodienas labos notikumus savā labā! Horoskopi 1.martam







Auns

Šodien tu iegūsi informāciju, kurai varētu būt pat finansiāla vērtība. To, ko esi iemācījies, tu vari vēlēties nodot tālāk draugiem, bet, ja tu esi gudrs, paturēsi to pie sevis. Zināšanās ir spēks – un arī peļņa.

Vērsis

Jau pēc pāris dienām tavs skatījums uz pasauli mainīsies uz labo pusi, un tava negatīvā attieksme pazudīs. Koncentrējies uz labajām lietām dzīvēm, nevis uz tām dažām, kuras nav izdevušās.

Dvīņi

Nesenā kosmiskā aktivitāte pārbaudīja tavas robežas un tāpēc, ka esi atradies kustībā no paša rīta līdz vēlai naktij, tagad tu, visticamāk, esi pārguris. Ja tā, tad pāris dienas paņem brīvas un atpūties.

Vēzis

Pienācis laiks atskatīties uz iepriekšējo laiku un izlemt, kuras no tavām ambīcijām ir jāatstāj pagātnē un kuras tu vari paņemt līdzi nākotnē. Sapņo pēc sirds patikas, bet vienlaicīgi esi arī reālistisks.

Lauva

Izmanto šodienas labos notikumus savā labā, jo vēlāk atmosfēra mainīsies un, tu vari nebūt vairs tik laimīgs, cik pēdējā laikā. Tuvojas laiks, kad priekšroka jādod pārdomām un plānošanai nevis straujai rīcībai.

Jaunava

Kas dzīvē ir vissvarīgākais? Naudas pelnīšana? Statuss sabiedrībā? Šīs lietas var būt svarīgas tikai īstermiņā, bet dzīves gājumā mīlestība ir tā, kas ir pati galvenā. Kam tu dosi priekšroku šodien?

Svari

Iztēles spējas būs augstā līmenī vismaz nedēļu, tāpēc vizualizē to, ko visvairāk vēlies sasniegt un sper pirmos soļus pretī tā īstenošanai. Tavs prāts ir daudz spēcīgāks instruments, nekā tu domā.

Skorpions

Nenorobežojies no cilvēkiem tuvākās pāris dienas. Atgādini sev pie katras izdevības, ka esi daļa no lielāka veseluma un neatkarīgi no tā, kur dosies vai ko darīsi, nekad nebūsi patiesi viens.

Strēlnieks

Jaunumi, kurus uzzināsi turpmāko dienu laikā, varbūt nav pilnībā atbilstoši tavām iecerēm, bet tie noteikti vēstīs kādus noderīgus faktus. Skaties uz visu no gaišās puses un meklē veidus, kā pagriezt notikumus tā, lai tie darbotos tavā labā.

Mežāzis

Šonedēļ sev uzdosi dažus svarīgus jautājumus, un atbildes nāks ātrāk nekā gaidīji. Ja esi norūpējies par karjeru, var atmaksāties tēmēt nedaudz zemāk. Tev nav katru reizi jābūt līderos.

Ūdensvīrs

Šķiet, viss norit labi, bet pastāv iespēja, ka esi nedaudz novirzījies no kursa. Galvenokārt kursa koriģēšana šoreiz attiecas uz privāto dzīvi – iespējams, esi kādam negribot nodarījis pāri un pienāktos vērst visu par labu, kamēr vēl nav par vēlu.

Zivis

Ja tevi māc šaubas par to, ko lai turpmāk dara, neuztraucies, tās pazudīs jau tuvākajā laikā. Planētas liek daudz dziļāk domāt par savu dzīvesveidu un it īpaši attiecībām.