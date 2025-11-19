“Man uz mājām piegādā vēstuli, kas domāta citam cilvēkam!” Pensionāre sašutusi par “Latvijas pasta” darba stilu 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” viesojās Ģirts Rudzītis, “Latvijas pasts” valdes priekšsēdētājs. Kāda iedzīvotāja, kura pati 30 gadus nostrādājusi pastā, viņam atklāti norādīja uz valdošo bezatbildību pasta nodaļās. Kundze vaicāja: “Kas tā ir par attieksmi? Kur mēs ejam?”
Skatītāja, kura pastā nostrādāja 30 gadus, bet tagad ir pensijā, sacīja: “Zinu, kāds bija pasts tajos laikos un salīdzinu, kas notiek tagad. Man ir jautājums, kāpēc pasta darbiniekiem ir tik mazas algas, ka strādā tikai pensionāri? Un – kāpēc ir tāda bezatbildība? Man uz mājām piegādā vēstuli, kas domāta citam cilvēkam.
Kundze atklāja, ka konkrētais gadījums, ar svešam cilvēkam adresēto vēstuli, noticis Dobeles pasta nodaļā.
“Latvijas pasta” valdes priekšsēdētājs atzina, ka šāda situācija ir nepieļaujama: “Protams, ka tas nav pieņemami. Aicinu klienti ziņot klientu atbalsta dienestam un sniegt precīzu informāciju par šo gadījumu.”
Runājot par algām, Rudzītis skaidroja, ka pastā tās tiek pārskatītas regulāri.
“Algas mēs pārskatām katru gadu, un skaidrs, ka mēs nevaram atļauties maksāt cilvēkiem nepieklājīgi zemas algas, jo citādi mums nebūs darbinieku. Skaidrs, ka mums rūp, lai darbinieki būtu motivēti, lai pie mums strādātu talantīgi darbinieki, lai mēs spētu viņus noturēt.”
“Manā ieskatā tam ir jābūt regulāram, ikgadējam procesam, kur mēs tātad skatāmies, kā ir attīstījies atalgojums valstī līdzīgās profesijās un kādas ir mūsu budžeta iespējas.” Rudzītis gan atgādina, ka valsts kapitālsabiedrībām noteikts ierobežojums – algu pieaugums nedrīkst pārsniegt 2,6% gan šogad, gan nākamgad.
Uz raidījuma vadītāja jautājumu, cik pelna pastnieks, Rudzītis atbildēja: “Tas ir ļoti atkarīgs no tā, vai runa ir par pilsētu vai reģionu, un arī no mainīgās algas daļas, kas katram pastniekam ir atkarīga no viņa snieguma.”