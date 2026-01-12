“Es zinu, ka šis daudzus iepriecinās!” Kristaps Zutis nāk klajā ar negaidītu paziņojumu 0
Latvijas cīņas sporta sabiedrība gatavojas nozīmīgam notikumam – viens no pašmāju cīnītājiem, Kristaps Zutis, sociālajā tīklā “Instagram” atklājis, ka februārī “Kings of Kings” organizācijā aizvadīs savu pēdējo profesionālo cīņu.
Jau iepriekš vēstījām, ka pagājušās nedēļas nogalē Rīgā, “Xiaomi Arēnā”, “Bazara 0 Fight Club” trešā šova galvenajā duelī Zutis piedzīvoja zaudējumu un atzina sava pretinieka Franča Rozentāla pārākumu. Uzreiz pēc cīņas Zutis izsauca Rozentālu uz revanšu, taču Rozentāls par to tikai pasmējās. Neilgi pēc tam Zutis uzsvēra, ka viņš esot cīnījies ar traumu un darījis to tikai tāpēc, jo līgumā bija iekļauta vienošanās par revanšu zaudējuma gadījumā, taču “Bazara 0” organizētāji šo nosacījumu neesot pildījuši.
Vēlāk Zutis sociālajos tīklos pavēstījis, ka viņa dzīvē ir jauns izaicinājums, kuru vairs nav iespējams savienot ar cīņu sportu.
“Es zinu, ka šis daudzus iepriecinās! Šis lēmums, šī doma par to ka pietiek ar dēla piedzimšanu palika ar vien skaļāka. Man dzīvē ir jauns izaicinājums, man jārūpējas par dēlu un tas nav apvienojums ar cīņu sporta, prombūtne, traumas tas viss kopā ir radīja nepanesamu un nebaudāmu šo procesu.
Ar “Bazara 0” organizāciju man viss ir kārtībā un viss ir samaksāts.
Vēl viena reize, ONE last dance – “Kings of Kings” februārī, ceru kādu no Jums tur satikt. Paldies jums visiem par vēstulēm. Man viss ir kārtība,” savā ierakstā vēsta Kristaps Zutis.