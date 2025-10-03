Darba diena no 9.00 līdz 17.00, bet vairākās vietās Latvijā pasta nodaļu darba laiks ir vien trīs stundas. Kā “Latvijas Pasta” pakalpojumu izmantotājiem pielāgoties šādam darba laikam? Neizpratnē ir mūsu lasītāja Inese, kura ar šo saskārusies.
ZIŅO! sadaļā Inese mums raksta, ka viņai tuvākajā pasta nodaļā darba laiks ir vien trīs stundas dienā. “Kā es trīs stundu laikā darba dienas vidū varu paspēt?” raksta Inese.
Redakcija arī ar to ir saskārusies – paši uz “savas ādas” esam izjutuši īso pasta darba laiku citā lokācijā.
Lai noskaidrotu sīkāk, sazinājāmies ar VAS “Latvijas Pasts” komunikācijas un filatēlijas daļas vadītāju Matīsu Rutku
Rutks skaidro, ka globālie procesi joprojām ietekmē pasta un piegādes nozari. Līdzīgi kā iepriekš, arī šobrīd vērojama lejupslīde tradicionālo pakalpojumu segmentā – samazinās vēstuļu un abonēto preses izdevumu apjoms. Papīra dokumentus arvien biežāk aizstāj elektroniskie risinājumi, bet preses patēriņu ietekmē digitālie mediji, tāpēc šī tendence raksturīga ne vien Latvijai, bet arī citām valstīm.
Vienlaikus par galveno attīstības virzienu kļūst paku piegādes, jo arvien vairāk gan vietējo, gan starptautisko e-komercijas klientu izvēlas pakomātus kā ērtāko risinājumu. Tāpēc valsts kapitālsabiedrībai ir svarīgi nodrošināt ekonomiski pamatotus un klientu paradumiem pielāgotus pakalpojumus.
pauž Rutks.
Viņš turpina skaidrot: pašreiz šāda formāta darba laiks ir pieejams ne vairāk kā aptuveni 50 pasta nodaļās, turklāt jāņem vērā, ka pasta nodaļas jau sen vairs nav vienīgais klientu apkalpošanas kanāls. Pakalpojumu pieejamību pasts paplašina, attīstot lielāko pakomātu tīklu valstī, ieviešot vēstuļu kastītes ārtelpu pakomātos, izvērtējot nodaļu izvietojumu un darbības principus, atverot jauna tipa klientu centrus, pilnveidojot digitālos rīkus un nodrošinot pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā pēc individuāla pieprasījuma.
Ineses piemājas pasta nodaļā “Latvijas Pasts” darba laiks ir no 13.00 līdz 16.00. Citviet šīs trīs darba stundas ir no rīta – no 8.00 līdz 11.00. Kā tiek noteikts, kurās pasta nodaļās būs konkrēts darba laiks?
Rutks pauž: “Pasta nodaļu darbalaiks saistīts ar apmeklētības rādītājiem, tāpēc jautājumā parādās apgrieztās piramīdas princips, ko spilgti izgaismo arī citu uzņēmumu klātbūtnes trūkums reģionos. Proti, darbalaiks mainīts pasta nodaļās, kas nav pašpietiekamas, ne otrādi.
Vēl viens iespaids ir no Covid-19 perioda, kad sabiedrība apguva digitālās prasmes, lai vadītu savu dzīvi attālināti. Digitālā pratība samazina nepieciešamību noteiktai auditorijai saņemt pakalpojumus klātienē. Tomēr aicinām cilvēkus izmantot fiziskās pasta nodaļu iespējas, kas vienlaikus kalpos par sava veida balsojumu konkrētās pasta nodaļas darbalaikam.”
Kā ar tiem cilvēkiem, kas īsajās darba stundās uz pastu paspēt nevar?
“Ārpus valstspilsētām un reģionu centriem, kur pasta un maksājumu pakalpojumi pieejami arī dienas otrajā pusē, cilvēki bez papildu maksas var izmantot pakalpojumu “Pastnieks mājās”.
Tas ir – vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas kontā (turpmāk – PNS) un citus. Ar pastnieka starpniecību var saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta.” skaidro Rutks. Šāds pakalpojums tiek nodrošināts vienas līdz trīs darba dienu laikā. Šo pakalpojumu var pieteikt pasta klientu atbalsta komandai pa tālruni 27008001 vai 67008001.
Tāpat viņš aicina izmantot plašo pakomātu tīklu.
Lai nosūtītu ierakstītu vēstuli, sūtījums jānoformē vietnē mans.pasts.lv un pēc tam jāievieto pakomāta skapīša nodalījumā. Savukārt, saņemot pastkastītē aicinājumu izņemt ierakstītu vēstuli klientu centrā vai pasta nodaļā, to var pārvirzīt saņemšanai konkrētā pakomātā. Lai to paveiktu, ir jāsazinās ar “Latvijas Pasta” klientu atbalsta komandu pa tālruni 27008001, kas lūgs identificēties ar Smart ID vai e-parakstu, bet pēc tam nosūtīs saiti sūtījuma pārvirzīšanai.
Līdztekus vairākās pasta nodaļās un klientu centros mūsu komanda rūpējas par augstvērtīgu klientu pieredzi ar sestdienās un svētdienās. Turklāt visus aktuālos pakalpojumus, izņemot dzīvesvietai piesaistīto sūtījumu saņemšanu, klienti var saņemt jebkurā “Latvijas Pasta” klientu centrā vai pasta nodaļā,” pauž Rutks.
