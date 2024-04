Foto – Shutterstock

Izplatītas frāzes, ko vedeklām labāk neteikt vīramātēm Ieteikt







Abas sievietes var justies apdraudētas par savām pozīcijām

Reklāma Reklāma

Foto: © Kurhan – Fotolia.com

Nav noslēpums, ka starp vedeklām un vīra mātēm nereti valda visai saspringtas attiecības. Tautās aizgājis gan populārais salīdzinājums “Vīramāte – vella māte”, gan neskaitāmie, sadzīviskas situācijas atspoguļojušie joki, kā arī populāri un iemīļoti kino darbi, kuros sievas un vīramātes attiecību spožums un posts atspoguļots visā tā krāšņumā.

Vērtējot šāda tipa attiecības, jāatceras, ka nesaskaņu rezultāts var būt pagalam vienkāršs – abas sievietes var justies apdraudētas par savām pozīcijām attiecībā uz vīrieti, ko mīl, tādējādi nereti pieņemot nepārdomātus lēmumus, kas rosina konfliktsituācijas. Tādēļ pat gadījumos, kad ģimenes sievietes viena pret otru jūt patiesu pieķeršanos, viņu attiecību līkloči var būt samērā sarežģīti.

Kamēr vedeklas vēlas iegūt stabilu un drošu vietu jaunajā ģimenē, vīramātes satraucas par iespēju tikt izslēgtām no jaunajai ģimenei būtisku jautājumu risināšanas.

Konkrētās tēmas ietvaros “Woman’s Day”, veicot lasītāju aptauju, ir apkopojis bieži minētus izteicienus, kurus vīramāšu un vedeklu savstarpējā saskarsmē nav ieteicams lietot, kā arī sniedz psihoterapeites un grāmatas “How To Be A Couple and Still Be Free”, kā arī citu publikāciju un zinātnisku darbu autores Tīnas Tesinas ieteikumus, kā konfliktsituācijas atrisināt mierīgā ceļā.