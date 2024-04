Atsaucoties uz publiskoto “Visegrad24” ziņu platformā “X”, Austrālijas policija ir identificējusi vīrieti, kurš vakardien, Sidnejas tirdzniecības centrā sadūra cilvēkus. Tajā skaitā deviņus mēnešus vecu bērnu un viņa mammu, kura no gūtajiem ievainojumiem nomira.

Tiek vēstīts, ka cilvēkiem uzbruka 40 gadus vecs vīrietis vārdā Džoels Kauči (Joel Cauchi), kurš sirgst ar psihisku slimību.

Austrālijas policijas komisāra palīgs Antonijs Kuks (Anthony Cooke) norādijis, ka joprojām nav informācijas par šausminošā notikuma motivāciju.

“Līdz šim brīdim… joprojām nav nekādas informācijas, ko esam saņēmuši, nekādu pierādījumu, ko esam atraduši, nekādu izlūkdatu, ko esam ieguvuši, kas liecinātu, ka to būtu vadījusi kāda īpaša motivācija – ideoloģija vai kas cits.”

Australian police have identified Joel Cauchi, a 40-year-old man who suffered from mental illness as the perpetrator of a Sydney shopping center stabbing rampage that killed six people and left several more in critical condition.

"There is still, to this point… no information… pic.twitter.com/WI5EHD6xe4

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2024