“Izskatās, ka Lukašenko atkal meklē, “no kurienes uz Baltkrieviju gatavo uzbrukumu”, ” tā Baltkrievijas bruņoto spēku priekšnieka Pāvela Muraveiko neseno paziņojumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Muraveiko paziņojis, ka “viens no pēdējiem argumentiem un tēzēm, kas darbojas kā atbaidīšanas līdzeklis ir nestratēģisko kodolieroču atgriešana mūsu valsts teritorijā. Mēs esam iemācījušies izmantot šos ieročus. Mēs zinām, kā tos droši pielietot. Mēs esam spējīgi to izdarīt. Un varat būt droši – mēs to darīsim, ja tiks apdraudēta mūsu valsts suverenitāte un neatkarība”.

Slaidiņš norāda, ka ūsainajam trešajā kara gadā ir jāpasniedz Baltkrievijas iedzīvotājiem, kāpēc Baltkrievijas bruņotie spēki atrodas nepārtrauktā kaujas gatavībā un veic nepārtrauktas kaujas spēju pārbaudes mācības. Kāds tam pamats?

Slaidiņš pastāsta, ka uz šo paziņojumu reaģējis arī NATO, jo tagad pie Baltkrievijas robežas Polijā dežurē ASV izlūklidmašīna, kura monitorē, kas notiek Baltkrievijā.

NBS majors saka, ka nevar, protams, apgalvot, ka tur nekas nebūs, taču uzbrukuma grupējuma tur nav.

“Tas, ka Baltkrievija izvērsusi savas reaktīvās artilērijas sistēmas polonēzi pagājušajā nedēļā netālu no Ukrainas robežas, tas ir pats jaudīgākais ierocis, kas ir Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem,” viņš atklāja.

Šāviņš ir līdz 300 km, bet tas ir Ķīnas un Baltkrievijas kopražojums. Visa munīcija ir ražota Ķīnā. Tas nozīmē, ka ir jāiegūst noteikta atļauja, lai varētu kaut kur šaut.

“Maz ticams, ka šaus. […] Tā šobrīd ir tāda vētraina darbības imitācija,” Slaidiņš piemetina.

Jautāts, vai tas nav speciāls gājiens, lai pie robežas ar Baltkrieviju atvilktu daļu Ukrainas spēku, viņš pieļauj, ka tā varētu būt patiesība, lai “raustītu” ukraiņus.