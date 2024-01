Foto: Shutterstock

Vēl nesen varēja šķist, ka viens no neatņemamiem gadumijas simboliem ir uguņošana. Tomēr šogad vairākas pašvaldības, ņemot vērā Latvijā apmetušos kara bēgļus no Ukrainas, lai šiem cilvēkiem un viņu bērniem neradītu psiholoģiskas traumas, kā arī aicinot būt videi un dzīvniekiem draudzīgiem, ir atteikušās no svētku paredzētās uguņošanas. Taču tiem, kas, jauno gadu sagaidot, nolēmuši paši tomēr šaut petardes, der atcerēties, ka ir virkne nosacījumu, kas jāievēro, lai nesagādātu raizes sev un citiem.

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums paredz, ka atbildīgs par cilvēku, dzīvnieku, transportlīdzekļu, citu personu mantas, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu priekšmetu neatrašanos bīstamajā zonā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā un pēc to izmantošanas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi iedarbojušies, ir tas cilvēks, kurš izmanto uguņošanas ierīces.

Tāpēc svarīgi zināt, ka pirotehniku aizliegts izmantot, ja tā rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai un mantai vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī ja petaržu šāviņi, dzirksteles vai izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas. Šaut salūtu nedrīkst alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī tad, ja vēja ātrums pārsniedz 9 metrus sekundē.

Pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst izmantot arī daudzdzīvokļu ēku pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Nedrīkst šaut petardes uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja, zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos.

Jāraugās arī, lai uguņošanai izvēlētā vieta būtu ne tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem, no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem.

Jāievēro vismaz 100 metru atstatums no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja.

Turklāt obligāts priekšnoteikums ir izlasīt pirotehnisko izstrādājumu lietošanas in­strukciju un ievērot tajā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem. Uguņošana pieļaujama, ja konkrētā privātīpašuma īpašnieks vai valdītājs tai devis atļauju.

Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu var piemērot naudassodu fiziskajai personai no 35 līdz 350 eiro.

Jāņem arī vērā, ka pašvaldības savos saistošajos noteikumos var iekļaut papildu nosacījumus, to skaitā aizliegumus rīkot uguņošanu vai izmantot pirotehniku.

Savas un citu drošības dēļ, pērkot pirotehniku, jāraugās, lai tirgotājam ir speciālā komercdarbības ar pirotehniskajiem izstrādājumiem atļauja (licence), kā arī lai šāviņiem būtu pievienota lietošanas instrukcija.