Ja tu sagaidīsi pozitīvo, tad pat vissarežģītākās situācijas nostrādās tev par labu! Horoskopi 4.jūnijam







Auns

Nespied sevi šodien darīt to, ko nespēj izbaudīt, jo maz ticams, ka paveiksi to labi. Ietaupi savu laiku, enerģiju un entuziasmu un dari to, ko vēlies darīt!

Vērsis

Tu nekad neesi baidījies izmēģināt kaut ko jaunu, bet šodien zvaigznes tev tomēr neiesaka eksperimentēt. Jo tu šajā eksperimentā zaudēsi un kļūdu labojums būs ilgstošs un sāpīgs.

Dvīņi

Ja tu šodien attapsies, ka esi iedzīts stūrī, nāksies izmantot savas runas dotības, lai tiktu ārā no nepatikšanām. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad, ja tu izklausīsies patiess, pat taviem sāncenšiem un ienaidniekiem būs grūti izteikt tev kritiku.

Vēzis

Ja tu sagaidi, ka lietas šodien aizies greizi, tad, visticamāk, tā arī notiks. Tomēr, ja tu sagaidīsi pozitīvo, tad pat vissarežģītākās situācijas nostrādās tev par labu. Tā nav nekāda maģija, bet gan tavs prāts, kurš rada tavu pasauli ap tevi.

Lauva

Šodien, visticamāk, tu tiksi celts debesīs. Lai arī kur tu dosies un ko darīsi, par sevi dzirdēsi tikai visu to labāko.

Jaunava

Tavs labākais rīcības plāns šodien būtu sēdēt malā un atteikties iesaistīties, lai arī kādas domstarpības un debates nenotiktu tev apkārt. Tās ir tik sarežģītas, ka pat tu nespētu rast tām atrisinājumu. Tāpēc labāk paklusēt.

Svari

Tu šodien nevienam nedrīksti ļaut runāt tavā vietā. Ja tu to atļausi, tad, visticamāk, viņi pateiks lietas, kurām nepiekrīti vai pat radīs tev nepatikšanas. Tāpēc uzmanīgi klausies, ko kāds par tevi saka!

Skorpions

Taviem instinktiem gandrīz vienmēr ir taisnība, taču laiku pa laikam tie mēdz pievilt, piemēram, šodien. Zvaigznes iesaka, ka tev ir jāieklausās vairāk savā racionālajā domāšanā!

Strēlnieks

Tu tici tam, ka nekas nespēj tevi aizskart, ka tu vari pārbaudīt savas veiksmes robežas un tikt sveikā cauri. Tomēr… ne šodien! Neprovocē veiksmi! Tai nepatīk ne skaļi saukļi, ne pārlieku liela riskēšana.

Mežāzis

Pašlaik var būt dučiem lietu, par kurām tev uzraukties, tomēr, kā izrādīsies, neviena no tām nav tik svarīga, lai tam pievērstu lielu uzmanību. Daudz vērtīgāk ir padomāt par savu labsajūtu.

Ūdensvīrs

Turpmākās diennakts laikā tev būtu jākoncentrējas tikai uz lielo kopskatu un neļaut mazajām lietām tevi kaitināt. Šis, starp citu, ir lielisks padoms!

Zivis

Zvaigznes brīdina, ka šis nav piemērots laiks, lai uzņemtos riskus vai pārmērīgas vaļības. Esi nosvērts, mierīgs un gudrs, tad tu nepieļausi kļūdas, kuras nožēlosi jau pēc dažām stundām.