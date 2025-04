Foto: Shutterstock

Ja uz kaut vienu no šiem 7 jautājumiem atbildi ar “jā”, tavas attiecības, iespējams, ir uz izjukšanas robežas Ieteikt







Attiecības ir dziļas, sarežģītas un bieži vien prasa daudz ieguldījumu no abām pusēm. Tomēr ir situācijas, kad attiecības sāk zaudēt savu kvalitāti, un vienkārši vairs nav iespējams tās glābt. Bieži vien tās var šķist labojamas, bet patiesībā ir svarīgi savlaicīgi atpazīt signālus, kas liecina, ka attiecībām būtu jāliek punkts. Lai saprastu, vai attiecības ir uz izjukšanas robežas, eksperti iesaka sev uzdot šos 7 jautājumus. Ja uz kaut vienu no jautājumiem atbilde ir “jā”, tas var liecināt par to, ka tavas attiecības ir uz izjukšanas robežas.

