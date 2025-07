Foto: Pexels

Auns

Tava nevaldāmā enerģija var tevi aizraut tik tālu, ka beigās pats nesapratīsi, kur esi nonācis. Tev tiešām šķiet, ka steidzami jāmaina darbs vai jālec ar izpletni? Ja vēlies attīstīties, tev jāsāk atbrīvoties no visa liekā – no tā, kas rada tikai haosu tavā dzīvē. Otrdien nekādā gadījumā neļauj kolēģiem ievilkt tevi konfliktos. Trešdien beidzot saņemsi kāroto informāciju. Brīvdienās – kusties! Esi aktīvs, spēlē volejbolu vai beidzot uzkāp uz SUP dēļa.

Vērsis

Pamēģini nedaudz mainīt savu saziņas stilu, pārskati prioritātes un paplašini savu auditoriju. Aizdomājies – lai tevi uzskatītu par lielisku sarunu biedru, nav nepieciešams daudz runāt. Daudz svarīgāk ir prast klausīties. Un tu iegūsi patiešām vērtīgu informāciju. Nedēļas nogalē pavadi laiku ar ģimeni.

Dvīņi

Ir laiks atpūtai un atslodzei. Tu iegūsi peļņu no projektiem, kurus esi pabeidzis agrāk. Īpaši veiksmīgas šonedēļ būs tavas radošās idejas un ieceres. Tev būs iespējas strauji virzīties uz priekšu karjerā. Apkārtējie labvēlīgi uztvers tavas domas un iniciatīvas. Tev būs laiks, līdzekļi un iespējas, lai lieliski atpūstos.

Vēzis

Tuvākajās dienās pievērs uzmanību cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Tu vari saņemt gan vērtīgu padomu, gan praktisku palīdzību. Uztver visas mazās situācijas kā norādes, kas rāda, kā virzīt savu rīcību pareizajā virzienā. Tagad ir piemērots laiks finanšu jautājumu risināšanai, komandējumiem vai atvaļinājuma uzsākšanai.

Lauva

Šonedēļ kontrolē sevi – nerādi apkārtējiem savu aizkaitinājumu vai šaubas. Tev nepieciešams stiprināt savu iekšējo mugurkaulu. Piektdien radīsies iespēja nestandarta risinājumam senām problēmām. Labs laiks ceļa meklējumiem un starpposma secinājumu izdarīšanai. Brīvdienās, visticamāk, nāksies risināt sadzīviskas lietas, kas vairs nevar gaidīt.

Jaunava

Šonedēļ centies atbrīvoties no visa liekā un sīkā, kas traucē gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Šis ir labs laiks jaunu draudzību veidošanai un jauna darba meklēšanai. Izvairies no liekas steigas, nebaidies pasmieties par sevi. Veltī vairāk brīvā laika bērniem – viņiem tas ir svarīgi.

Svari

Neizliecies par pārāk nopietnu – atslābsti un uztver notiekošo ar humoru. Personīgajā dzīvē notikumi palīdzēs tev atbrīvoties no iedomātiem priekšstatiem un ilūzijām, lai gan šis process var nebūt patīkams. Nedēļas otrajā pusē neuzņemies liekas rūpes vai problēmas – tas tev šobrīd nav vajadzīgs.

Skorpions

Darbs šonedēļ no tevis neprasīs pārmērīgu piepūli, tāpēc tev būs iespēja biežāk būt mājās un vairāk atpūsties. Tu pārliecināsies par to cilvēku uzticību, kurus mīli. Pirmdien tavi plāni var mainīties ārēju apstākļu dēļ. Nedēļas beigās izveidosies labvēlīga situācija, lai atrisinātu senas problēmas un pavirzītos karjerā.

Strēlnieks

Šonedēļ tev veiksies ceļojumos un kontaktu dibināšanā, īpaši, ja tie saistīti ar komandējumiem vai atvaļinājumu tālākos reģionos. Situācija darbā nostiprinās tavu autoritāti un paaugstinās pašvērtējumu. Šobrīd paļaujies tikai uz sevi un savu spēju nosvērtā veidā risināt sarunas ar oponentiem. Ceturtdiena var būt neveiksmīga – nejauši sīkumi var sagraut tavus plānus. Skaties uz notiekošo kā uz zīmēm no likteņa.

Mežāzis

Tu jutīsi enerģijas pieplūdumu – būs iespēja daudz ko sasniegt, ja spēsi izvairīties no tukšām runām un lielīšanās. Tevi gaida panākumi, ja strādāsi komandā ar domubiedriem. Liktenis tev piedāvās pārdomātu risku – un palīdzēs gūt panākumus. Darbs var prasīt no tevis maksimālu spēku un laika ieguldījumu – izvērtē, vai tas tev ir vajadzīgs. Ātra reakcija, koncentrēšanās un precīza darbība nesīs labus rezultātus.

Ūdensvīrs

Šonedēļ tev nav jāatskaitās nevienam. Ja kāds iedomājas, ka pārvalda situāciju labāk nekā tu – ļauj viņam tā domāt. Labāk izmanto šo kļūdaino pārliecību savā labā. Nedēļas otrajā pusē koncentrējies uz mērķa sasniegšanu, par kuru esi sapņojis jau daudzus gadus. Tagad ir īstais laiks, lai beidzot progresētu pareizajā virzienā.

Zivis

Tavs skatiens ir vērsts nākotnē – uz kvalitatīvām pārmaiņām. Neatskaties pagātnē, citādi iestigsi atmiņās par pieļautajām kļūdām. Esi pēc iespējas prātīgāks – tev jāsaglabā līdzsvars starp vēlmēm un iespējām. Trešdien tavā privātajā dzīvē iespējamas krasas pārmaiņas. Svētdien esi piesardzīgs – neļauj ilūzijām tevi apmānīt, jo vari kļūt par maldu vai krāpniecības upuri.

