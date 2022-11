Jānis Vanags: Gaidot Ziemassvētkus, jāuzpoš sava iekšējā mājvieta Ieteikt







Šajā svētdienā ir Pirmā Advente. Bet kā vajadzētu dzīvot šajā Adventes laikā, kā sakārtot domas, gatavojoties Ziemsvētkiem?

Par šo jautājumu TV24 raidījumā “Dienas personība” runājis Jānis Vanags – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps.

Viņš iesaka: “Tas ir laiks, kad mēs gatavojamies Ziemassvētkiem. Kristus dzimšana bija pēc pasaules radīšanas varbūt ievērojamākais notikums pasaules vēsturē.”

Viņš pastāsta, ka Adventes laika noskaņa ir saskaņā ar kādu lūgšanu, ko garīdznieki izmanto, gatavojoties Dievaklpojumam.

Šī lūgšana skan šādi: “Kungs, sagatavo manu sirdi, lai tad, kad tavs Dēls nāks, viņš atrod manī uzpostu mājvietu.”

Līdz ar to Vanags iesaka: “Gatavošanās Ziemsvētkiem ir gādāt par to, lai mēs pieminam Kristus nākšanu pie mums, lai viņš atrod mūsos uzpostu mājvietu.”

Tas ir tas galvenais Adventes saturs, tāpēc Advente, no vienas puses, ir priecīgs laiks, tas ir Ziemsvētku gaidīšanas laiks. No otras puses, tas ir nopietns laiks, jo mēs ielūkojamies sevī un mēģinām uzpost to savu iekšējo mājvietu.