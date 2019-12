Foto – Leta/Ieva Čīka

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Deju zālē 8. janvārī plkst.15 notiks akadēmijas simtgadei veltītas grāmatas “Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music” atvēršanas svētki, aģentūru LETA informēja JVLMA pārstāve Annija Bičule.

Grāmatas centrā ir personības, kas tvertas caur fotogrāfa Artūra Kondrāta uzņemtajām fotogrāfijām. “Stories in Sounds” idejas autors ir JVLMA rektors Guntars Prānis, savukārt projekta radošo komandu veido koncepcijas un dizaina autore Maija Rozenfelde, Kondrāts un satura veidotājas Anda Beitāne, Annija Bičule un Gunda Miķelsone.

Koncepcijas autore Rozenfelde norādīja, ka radusies ideja eksperimentam – pamēģināt notver mūzikas procesu, tādēļ, sadarbojoties ar akadēmijas studentiem, mūzikai klāt likta krāsa. “Bungu vālītes mērcējām krāsā, klāt pie pirkstiem stiprinājām flomāsterus, kā rezultātā tapa savdabīgas gleznas – abstrakcijas, kas notvērušas mūzikas radīšanas procesu vizuāli,” pavēstīja Rozenfelde.

Saturiski grāmatu veido desmit intervijas ar Mūzikas akadēmijas studentiem, absolventiem un mācībspēkiem – Santu Vižini, Ēriku Ešenvaldu, Juri Karlsonu, Egiju Abaroviču, Māri Kupču, Indriķi Veitneru, Aināru Rubiķi, Šino Jamasaki, Laimu Ratnieci-Miltiņu un Eleonoru Testeļecu. Tāpat grāmatu papildina arī iedvesmojoši personību citāti, apraksti par studiju iespējām Mūzikas akadēmijā un pētniecības procesiem.

Grāmatas tekstu, fotogrāfijas un mūzikas vizuālam atspoguļojumam citādāku dimensiju piešķir arī papildinātās realitātes aplikācija “Overly”, atdzīvinot mūziķu veiktos krāsu eksperimentus video formātā. Caur iemūžinātajiem mirkļiem Madaras Tupiņas, Sigvarda Dižā, Toma Kursīša, Artūra Oskara Mitrevica, Elizabetes Bērziņas, Līgas Griķes, Laimas Ratnieces-Miltiņas un Egijas Abarovičas izpildījumā tiek atklātas daudzveidīgās Mūzikas akadēmijas darbības jomas.

Grāmatas atvēršanas svētkos ar skaņas vizuālo performanci uzstāsies klarnetiste Laima Ratniece-Miltiņa un dejotāja Egija Abaroviča.

Grāmata izdota ar JVLMA un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Latvijai – 100” atbalstu.