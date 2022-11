14. Saeima ierodas uz pirmo sēdi Foto: Edijs Pālens/LETA

Vai tas nav rekords? Jau otrajā darba dienā jaunievēlētās Saeimas deputāte noliek mandātu







14.Saeimā ievēlētā partijas “Stabilitātei!” pārstāve Nadežda Tretjakova Prezidijam ir iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no deputātes pilnvarām, trešdien tika paziņots Saeimas Prezidija sēdē.

Partijas līderis Aleksejs Rosļikovs skaidroja, ka jaunā parlamentāriete šādu lēmumu pieņēmusi “ģimenes apsvērumu dēļ”, jo nespēšot savu personīgo dzīvi sakārtot tā, lai varētu kvalitatīvi pildīt pienākumus Saeimā. “Situācija vēl tiekot vērtēta”, bet, visticamāk, Tretjakova turpmāk vadīs “Stabilitātei!” Latgales struktūrvienību, norādīja politiķis.

Viņas vietā parlamentā kā nākamā pēc balsu skaita Latgales vēlēšanu apgabalā varētu nākt Jekaterina Dorošķeviča. Vaicāts, vai viņa ir piekritusi kļūt par deputāti, Rosļikovs norādīja, ka Dorošķevičai “nav variantu”, un, kad visas formalitātes būs nokārtotas, viņai nebūšot iebildumu ieņemt amatu.

Tretjakova tika ievēlēta no Latgales vēlēšanu apgabala. Centrālajai vēlēšanu komisijai sniegtajā informācijā viņa bija norādījusi, ka nāk no Rēzeknes novada un Maltas vidusskolā strādā par bērnu aukli. Savukārt Dorošķeviča nāk no Daugavpils, kur strādā par pedagoģi Daugavpils Ruģeļu bērnudārzā.

Saeimas Prezidijs Tretjakovas iesniegumu ir nodevis Saeimas administrācijai, informēja Prezidijā.

Kā ziņots, parlamentārieši otrdien apstiprināja 14.Saeimas pilnvaras visiem 99 sēdē reģistrētajiem deputātiem. Uz sēdi nebija ieradies Zaļo un zemnieku savienības pārstāvis Gundars Daudze, kuram pilnvaras apstiprinās pirmajā sēdē, uz kuru viņš būs ieradies.

Par šo tēmu izteikušies arī daudzi sociālo tīklu lietotāji, paužot aizdomas, ka šis varētu būt rekords:

Šis nav kaut kāds rekords? Nav pagājušas 24h un jau mandāts nolikts. https://t.co/HmRXOVgLHc — Oskars Freimanis 💙💛🇱🇻🇪🇺👨‍💻☕ (@Oskarsfr) November 2, 2022

Interesanti – tur nākamie rindā arī neizskatās tādi, kas spētu motivēt bērnu aukli atteikties no Saeimas algas🤔 https://t.co/HTcwOttqcj — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) November 2, 2022

Vakar iesniedza pulksten 14:37. Zvērestu deva neilgi pirms pl.14:00. https://t.co/1ibu1yJ2Lb — Ivo Leitāns (@ivchix) November 2, 2022

Stabilitāte!

Bet vispār doma nav slikta – lai četros gados visi, kas kandidēja, var pabūt deputāta statusā. — Visvaldis Gercāns (@VisisG) November 2, 2022