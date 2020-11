Jaunajam IZM valsts sekretāram Volbertam galvu reibinoša karjera

Jānis Volberts būs Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs. Foto: Edijs Pālens/LETA

Ilze Kuzmina

Jau ilgāku laiku briedušās pārmaiņas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierēdnieciskajā vadībā piektdien tika paziņotas plašākai sabiedrībai: līdzšinējā valsts sekretāre Līga Lejiņa dosies vadīt Valsts izglītības un satura centru (VISC), savukārt VISC vadītājs Guntars Catlaks ministrijā vadīs Politikas iniciatīvu un attīstības departamentu, kura līdzšinējais direktora pienākumu izpildītājs Jānis Volberts nu kļūs par valsts sekretāru.

Notikušais tiek uzskatīts par ierēdņu rotāciju, līdz ar to konkurss uz amatiem, ko no 1. novembra ieņems L. Lejiņa, G. Catlaks un J. Volberts, nebija jārīko. J. Volberts gan amatā vēl jāapstiprina valdībai, tātad sākumā viņš būs tikai valsts sekretāra pienākumu izpildītājs.

Par šo rokādi IZM paziņoja piektdien optimisma pilnā preses relīzē, paužot viedokli, ka šādas pārmaiņas nozīmēšot efektīvāku cilvēkresursu pārvaldību.

Jaunais IZM valsts sekretārs J. Volberts aģentūrai LETA teicis, ka centīsies paātrināt procesus ministrijā un veicināt darbinieku aktivitāti.

J. Volberts mācījies ne tikai Latvijā, bet arī Amerikas Savienotajās Valstīs, iegūstot izglītību pārmaiņu un procesu efektivitātes vadībā, kā arī finanšu un juridisko izglītību, piemēram, ieguvis maģistra grādu Rīgas Juridiskās augstskolas Tiesību un finanšu programmā.

Strādājis IZM, Ekonomikas ministrijā, kur vadījis Investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī vadījis nevalstisko organizāciju “Sabiedrība par atklātību – Delna”. Iepriekš strādājis arī par nodokļu konsultantu.

J. Volberts IZM veidojis tiešām galvu reibinošu karjeru. Vēl pavasarī viņš bija IZM eksperts, kas koordinēja projektu “Tava klase”. Tajā tika veidoti mācību video, ko varēja izmantot attālinātajās mācībās. Vasaras beigās amatā tika pazemināta IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta (PIAD) direktore Gunta Arāja un viņas pienākumus sāka pildīt J. Volberts.

Vienlaikus sākās baumas par to, ka oktobrī, kad beigsies pilnvaru termiņš L. Lejiņai, viņa valsts sekretāres amatu zaudēs. Septembra beigās sarunā ar žurnālu “Skola & Ģimene” izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska atzina, ka L. Lejiņa valsts sekretāra amatā nepaliks, bet tiks rotēta uz kādu citu amatu. Vēlmi tikt vaļā no valsts sekretāres ministre pamatoja ar to, ka ministrijā ir virkne laikā nepaveiktu darbu, piemēram, nav ieviests izglītības kvalitātes monitorings.

Savukārt par to, ka tiks rotēts arī G. Catlaks, informācijas nebija. Gluži otrādi: viņa pilnvaru termiņu VISC vadītāja amatā I. Šuplinska pavasarī pagarināja vēl uz pieciem gadiem.

Gan G. Catlaks, gan L. Lejiņa notikušās rokādes komentēt atteicās.

Neoficiāla informācija liecina, ka ierēdņi otrdien nostādīti fakta priekšā un ar notikušo nav apmierināti.

L. Lejiņu I. Šuplinska gribējusi aizrotēt prom no izglītības sistēmas, tomēr nav izdevies citviet rast līdzšinējai valsts sekretārei atbilstošu amatu.

“Latvijas Avīze” jau aizpagājušajā nedēļā ar IZM Komunikācijas nodaļas starpniecību uzdeva L. Lejiņai jautājumus par gaidāmo rotāciju un aizkavētajiem darbiem, tomēr atbilde netika saņemta.

Preses relīzē ministrija pauž: “Izvērtējot IZM prioritātes, nolemts stiprināt PIAD, un G. Catlaks sevi ir apliecinājis kā spilgtu stratēģi un konceptuālu jautājumu risinātāju.

Savukārt VISC darbībā, kas pārvalda arī kompetenču pieejas ieviešanu, uzrauga projekta “Skola 2030″ realizāciju, nepieciešamas strukturālas izmaiņas un operatīvāka lietu administrēšana, strikti ievērojot sasniedzamos rezultātus noteiktos laika termiņos, kur noderēs L. Lejiņas lielā administratīvā pieredze.”

Pēdējās nedēļās VISC padotais projekts “Skola 2030” nonācis negatīvas uzmanības gaismā, jo kavē termiņus, kas saistīti ar jaunā izglītības satura ieviešanu.

Piemēram, arvien nav pieejami mācību materiālu paraugi, kas nepieciešami skolotājiem, kuri māca klasēs, kurās sākts ieviest jauno izglītības saturu. Nav saprotams, kāpēc lai L. Lejiņa, kurai ķērās darbi ministrijā, nonākot VISC, pēkšņi darbu pabeigšanas termiņus vairs nekavētu.

“Latvijas Avīze” lūdza ministres komentāru par šo jautājumu, taču to neizdevās iegūt. Zīmīgi, ka ministres preses padomniece Ieva Līne tieši dienā, kad tika paziņots par rokādi, bija devusies atvaļinājumā.