Foto: Ieva Leiniša/LETA

“KPV LV” nepatikšanas Ģirģena bijušās padomnieces ziedojuma dēļ Ieteikt 1





Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) prasa partijai “KPV LV” atmaksāt teju visu iekšlietu ministra Sanda Ģirģena (KPV LV) bijušās padomnieces komunikācijas jautājumos Beatas Jonites veikto ziedojumu politiskajam spēkam 10 000 eiro apmērā, šovakar vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

KNAB apšauba Jonites ziedotos 10 000 eiro, jo maksājums neatbilstot viņas ienākumiem. Tāpēc gandrīz visu summu biroj prasa atmaksāt. Lai to izdarītu, partija nedrīkst šim mērķim izmantot valsts finansējumu, taču partijas konts esot tukšs.

Partijas līderi Atis Zakatistovs uzsvēra, ka politiskais spēks ir likumpaklausīgs un atmaksās “visu, ko no mums pieprasa, par pārkāpumiem, ja KNAB to ir konstatējis”. Uz jautājumu par to, vai partijai ir pietiekami daudz līdzekļu ziedojuma atmaksai, Zakatistovs atbildēja, ka tas esot ļoti privāts jautājums un “būtu neprātīgi sagaidīt”, ka viņš privātas lietas par partiju stāstu kameras priekšā.

Atmaksāt līdzekļus partijai prasa arī “Memory Water” pārstāvis Jānis Pļaviņš. Viņš ar vēstuli vērsies politiskajā spēkā, prasot atmaksāt parādu, kas radies, atbalstot partiju Saeimas vēlēšanās. Prasītā summa ir gandrīz tikpat liela, cik partija šovasar ieskaitīja uzņēmumam.

Vēstulē partijai Pļaviņš norādīja, ka viņa ģimene ziedojusi līdzekļus partijai, taču ziedojuma neatbilstoša noformējuma dēļ KNAB piemērojis 600 eiro sodu.

Vēstulē viņš atsaucās uz bijušo ekonomikas ministru Ralfu Nemiro (KPV LV), kurš esot solījis jautājumu nokārtot, lūdzot ar lūgumu vērsties partijā. 600 eiro Pļaviņš partijai lūdza kompensēt par viņam radušajiem zaudējumiem KNAB piemērotā soda dēļ.

Zakatistovs par šādu vēstuli nezinot, savukārt Nemiro raidījumam norādījis, ka partija šo jautājumu nekārtos.

Partija no biedru loka izslēdza vairākus cilvēkus, kas cēla trauksmi par aizdomīgu līdzekļu izlietojumu, turklāt partijas valde pirmdien plānojot no politiskā spēka izslēgt vēl vairākus biedru. No partijas izraidītie politiskā spēka lēmumu plāno apstrīdēt.