FOTO: Latvijas Mediji

Jaunās zemenītes svarīgi sargāt no sala. Kā to labāk darīt? Ieteikt







Kā pasargāt jaunos zemeņu stādījumus no sala? Jautā Maija Ķekavā.

Reklāma Reklāma

Zemenes jāpiesedz, lai pasargātu augus ne vien no kailsala, bet arī no izcilāšanās pavasarī, kas sevišķi posta jaunos rudens stādījumus kūdras un smagākās māla augsnēs. Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa iesaka segt, kad sasalusi augsnes virskārta. Ja to izdara ātrāk, augi var izsust.

Piemērotākais materiāls – sausi sezonas salmi (var būt arī vecāki, ja labi saglabājušies). Tos der noklāt vienlaidus pāri augiem un rindstarpām, turklāt diezgan biezā slānī (20–25 cm). Kailsals visbiežāk ir janvārī, februārī, un marta vidū lielais aukstums ir beidzies – tad segumu var noņemt.

Var uzsegt arī skujas, kūtsmēslus, kūdras kompostu.

Kūtsmēslus un kūdru ap augiem noklāj 4–5 cm biezā kārtā, pašus augus atstājot brīvus, lai nesapūst galotnes pumpuri. Segmateriālu daļēji arī aizvieto septembra vidū sadīgušās, neizravētās nezāles.