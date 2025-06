Foto. pexels.com/Karolina Kaboompics

Mīts vai patiesība? Šie ikdienas ieradumi slepeni nogalina tavu telefona bateriju!







Mūsdienu viedtālruņi ir kļuvuši par vienu no svarīgākajiem ikdienas instrumentiem – tie palīdz mums sazināties, strādāt, orientēties, un nereti arī atpūsties. Tomēr neskatoties uz to, cik daudz laika pavadām ar telefonu rokās, lielākajai daļai lietotāju baterija joprojām šķiet kā tehnoloģiska “melnā kaste” – tā izlādējas pārsteidzoši ātri, bet kalpošanas ilgums bieži vien neiztur pat trīs gadus.

Lai kompensētu šo nenoteiktību, ar gadiem ir radušies neskaitāmi mīti par to, kā bateriju lietot pareizi – sākot ar ideju, ka ierīci jāizslēdz, lai “atpūtinātu” bateriju, līdz pārliecībai, ka nakts uzlāde to sabojā. Taču cik no šiem pieņēmumiem balstīti reālos faktos? Konsultējoties ar akumulatoru tehnoloģijas speciālistiem, noskaidrojām, kuri mīti ir patiesi, kuri – pārspīlēti, un kuri – vienkārši aplami, vēsta portāls WIRED.

Baterija rāda 100%, bet vēl ir vieta uzlādei

Jā – viedtālruņu baterijās ir ierobežojumi, kas neļauj izmantot visu iespējamo uzlādes ietilpību. Ražotāji apzināti ievieš šo ierobežojumu, lai paildzinātu baterijas kalpošanas ilgumu. Pilnīga uzlāde un pilnīga izlāde būtiski samazina ciklu skaitu, ko baterija var izturēt bez bojājumiem. Tāpēc ierīces tiek veidotas tā, lai reāli izmantotais uzlādes apjoms būtu nedaudz zemāks par maksimāli iespējamo.

Telefona uzlāde lidmašīnas režīmā ir ātrāka

Daļēji – teorētiski tas ir loģiski – lidmašīnas režīms atslēdz radio savienojumus (datu pārraidi, Bluetooth, Wi-Fi), tādējādi ierīce patērē mazāk enerģijas fonā. Taču praktiski tas dod ļoti minimālu efektu. Pētījums rāda, ka uzlāde lidmašīnas režīmā ir tikai par dažām minūtēm ātrāka. Ikdienas lietošanā šī atšķirība ir tik neliela, ka reti ir vērts upurēt piekļuvi internetam tikai šī iemesla dēļ.

Wi-Fi un Bluetooth izslēgšana būtiski pagarina baterijas darbības laiku

Jā – jo vairāk ierīce meklē pieejamos tīklus vai cenšas pieslēgties mobilajiem datiem, jo vairāk enerģijas tā patērē. Īpaši tas jūtams, ceļojot vai atrodoties zonās ar nestabilu pārklājumu. Savienojumu stabilizēšana un ekrāna spilgtuma samazināšana ir vienkārši un efektīvi veidi, kā ietaupīt enerģiju.