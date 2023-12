Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča svētku uzruna pie Brīvības pieminekļa par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai. Foto. LETA © Lita Millere

Jaunups: Rinkēvičs izcili atšķiras no eksprezidenta Levita, ka cilvēkiem tas nevar nepatikt!







TV24 raidījumā “Kur tas suns apraksts?” raidījuma vadītājs Māris Zanders pauž savu izbrīnu par attieksmi pret pašreizējo Valsts prezidentu: “Uz Kariņu un “Vienotību” tautas svētais naids atstarojas pilnā apjomā.” Tomēr Edgars Rinkēvičs joprojām ir mīlēts un cienīts uzskata Zanders.

“Varētu domāt, ka viņš nebūtu bijis tā iespējamā vienādojuma rēķinātājiem,” Zanders skaidro neizpratni, ka daļa “Vienotības” pārstāvju tiek nopelti, bet citi slavēti.

Politiķis Edgars Jaunups oponē, ka “Naids pret “Vienotību” noteiktai un pietiekami lielai Latvijas populācijas daļai, ja tā drīkst teikt, nav nekādā veidā saistīts ar Valsts prezidenta ievēlēšanas veidu. Tam nav nekāda nozīme.”

Kā vienu no iemesliem sabiedrības nepatikai pret partiju “Vienotība” Jaunups min augstprātību. “Sabiedrība ir sapratusi, ka “Vienotība” pie varas ir 14 gadus. 12 no tiem ar premjera amatu. It kā ir aktīvi strādāts, bet panākumu nav.”

“Un tas lēnām liekās kopā. Un par savu slikto dzīvi cilvēki beidzot pamatoti saprot, pag varbūt šitie kaut kādu atbildību nes?” stāsta Edgars Jaunups.

Kā iespējamo skaidrojumu Edgara Rinkēviča atbalstam sabiedrībā Jaunups min kraso atšķirību no viņa priekšgājēja Egila Levita. “Tas jau nevar nepatikt cilvēkiem. Beidzot ir tāda sajūta, ka ir spēcīgs, veiksmīgs, izmanīgs, asprātīgs prezidents. Un viss patīk cilvēkiem.”