Jautā skatītājs: Kad beidzot kursēs vilciens uz Bolderāju? Ieteikt







Jautā skatītājs: Kad kursēs vilciens uz Bolderāju? Tiek solīts jau kādu laiku!

“Jā, mēs sākam ar to, ka izbūvējam peronus līdz nākamā gada beigām Bolderājā, Silikātu ielā un arī Iļģuciemā pie Slokas ielas ir jābūt pieturām, tad ir tehniska iespēja kursēt esošajiem dīzeļvilcieniem no Rīgas uz Bolderāju, bet atjaunošanas un noturības mehānisma ietvaros no 2026. gada mēs esam paredzējuši iepirkt bateriju vilcienus, kas būs speciāli domāti Bolderājas, Rīgas, Siguldas virzienā,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild Tālis Linkaits, satiksmes ministrs (K).



























































































Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā pienāk jaunais "Pasažieru vilciena" elektrovilciens