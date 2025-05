ASV Ohaio štata policija piedzīvojusi neparastu atgadījumu, veicot rutīnas satiksmes kontroli. Kādas automašīnas vadītāja sēdeklī tika atrasts jenots vārdā Čūvijs (Chewy), kurš turēja mutē metamfetamīna pīpi. Šis atklājums noveda pie lielāka narkotiku krājuma atklāšanas un autovadītājas aresta.

Springfīldas policijas nodaļas darbinieks Ostins Branhems veica ikdienas pienākumus, kad pamanīja automašīnu, kas izraisīja aizdomas. Pārbaudot transportlīdzekli, policists vispirms arestēja autovadītāju Viktoriju Vidālu, kurai jau bija aktīvs orderis par iepriekšējiem pārkāpumiem.

Taču, atgriežoties pie automašīnas, Branhems pamanīja ko neparastu – jenotu, kas sēdēja vadītāja sēdeklī un mutē turēja stikla pīpi, kas paredzēta metamfetamīna lietošanai. “Mūsu darbinieki ir apmācīti reaģēt uz neparedzēto, taču jenots ar metamfetamīna pīpi – tas ir kas jauns!” vēlāk paziņoja Springfīldas policijas nodaļa savā Facebook lapā.

Jenota klātbūtne pamudināja policiju veikt rūpīgāku automašīnas pārmeklēšanu. Tās rezultātā tika atrastas ievērojamas narkotiku rezerves: metamfetamīns, kreka kokaīns un trīs lietotas stikla pīpes, kas paredzētas narkotiku lietošanai. Jenots, acīmredzot, bija brīvi pārvietojies pa to, nejauši paņemot vienu no pīpēm.

Autovadītāja Viktorija Vidāla tika arestēta uz vietas. Viņai tika izvirzītas vairākas apsūdzības:

Narkotiku glabāšana; trīs apsūdzības par narkotiku piederumu glabāšanu; braukšana ar apturētu vadītāja apliecību. Turklāt sieviete jau iepriekš tika meklēta saistībā ar citu lietu, kas vēl vairāk sarežģīja viņas situāciju.

Par laimi, jenots Čūvijs šajā incidentā necieta. Ohaio štatā jenota kā mājdzīvnieka turēšana ir legāla, ja ir atbilstoši apstākļi. Pēc incidenta, taču policija norādīja, ka dzīvnieks tika nodots atbildīgajām iestādēm.

