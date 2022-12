Foto: Shutterstock

Jo vairāk tu smaidīsi, jo vairāk tavu sapņu piepildīsies! Horoskopi 12.decembrim Ieteikt







Auns

Visgrūtākais uzdevums šodien, iespējams, būs piecelties no gultas un pārvarēt savu slinkumu. Taču tad, kad tas izdosies, viss būs brīnišķīgi.

Vērsis

Apstākļi šodien var izveidoties interesanti, iespējams, ka tev nebūs laika īstai atpūtai, lai arī kā tev to gribēsies un tu būsi to pelnījis. Nāksies izdarīt to, ko no tevis prasa apkārtējie.

Dvīņi

Tu vari kļūt par kādas lietas liecinieku, kas var pilnībā mainīt tavu pasaules uztveri. Tomēr tas nenozīmē, ka tev par to noteikti ir jāpaziņo apkārtējiem.

Vēzis

Jebkuri tavi mēģinājumi šodien saglabāt veselo saprātu un domāt racionāli būs lemti neveiksmei. Vienkārši pieņem to, ka tevi “vadīs” tikai emocijas. Cerams, ka tās tev sagādās pozitīvas lietas.

Lauva

Tevi šodien pārsteigs burtiski viss – sākot no ikdienišķām lietām un beidzot ar tādām, par kurām tiešām var justies pārsteigts. Izbaudi šo dienu!

Jaunava

Labs garastāvoklis šodien būs viens no galvenajiem stūrakmeņiem, lai tev viss izdotos tā, kā vajag. Jo vairāk tu smaidīsi, jo vairāk tavu sapņu piepildīsies.

Svari

Pirmajā vietā tev šodien būs viss, kas saistīts ar mājokli, privātīpašumu un teritoriju. Iespējams, ka nāksies kaut ko izlemt vai kārtot dokumentāciju.

Skorpions

Tavas iespējas šodien ir visai lielas, vienīgais, ko tev zvaigznes neiesaka – uzņemties riskantus darījumus. Viss izdosies, ja lieki neriskēsi.

Strēlnieks

Tu dažreiz krīti panikā pirms laika – arī šodien tāds risks pastāv. Ja nu tomēr uzrodas kāda negaidīta ķibele, stress tev to atrisināt nepalīdzēs. Atceries to!

Mežāzis

Cik var čīkstēt un īdēt, sūdzoties par savu dzīvi? Palūkojies apkārt – vai tev tiešām kaut kas trūkst? Tas, ka tu vēlies vairāk, ir cits jautājums.

Ūdensvīrs

Ja tu steidzami nesāksi risināt tos jautājumus, kas bija jāatrisina jau vakar – šodien tie sagādās tev daudz lielākas problēmas. Tāpēc, ja tāda situācija joprojām pastāv, ka šie jautājumi vēl nav atrisināti – steidz to izdarīt jau rīta stundās.

Zivis

Kādam var būt ļoti nepieciešama tava uzmanība un tavas rūpes. Un pats galvenais – tu tās patiešām vari dot!