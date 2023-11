Juris Pūce sniedz priekšlikumu, kā vēl efektīvāk atbalstīt hipotekārā kredīta ņēmējus Ieteikt







Apspriežot Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija virzīto likumprojektu par atbalsta sniegšanu hipotekārā kredīta ņēmējiem, ekonomists, partijas “Latvijas attīstībai” līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izklāsta kādu citu priekšlikumu, kas tika paslaucīts zem paklāja, taču varētu būt vēl efektīvāks atbalsts kredītņēmējiem.

“Es Reira kungu saprotu, kāpēc tas koncepts tiek virzīts. Tur droši vien ir arī politiski apsvērumi, bet ir arī jāsaprot, ka mums absolūts vairums hipotekāro kredītu ņēmēju ir vidusšķira, kuri šeit turas, kuri šeit veido ģimenes, tie ir gados salīdzinoši jaunāki cilvēki. Šis procentlikmju kāpums ir nozīmīgs spiediens uz viņu maciņiem un ar reālu risku, ka daļa no viņiem, kas šobrīd maksā kredītus, jo cilvēkiem ir bail nemaksāt kredītus, varētu izšķirties strādāt un aizbraukt citur. Tā ir nopietna baža, bet to tiešām var risināt daudz efektīvāk,” uzskata Pūce.

“Tur būtu vienkāršs variants, kā izdarīja Igaunija un Lietuva – vienreizējs uzņēmuma ienākuma nodokļa papildus maksājums. Bankām ir virspeļņa, tā nav nopelnīta viņu saimnieciskās darbības rezultātā, to mierīgi varētu novirzīt. Piemēram, pēc tam, lai šie paši kredītu maksātāji, viņi varētu atgūt daļu no šī samaksātā kredīta procentu maksājuma caur iedzīvotāju ienākuma nodokli, paplašinot attaisnotos izdevumus. Tas būtu nozīmīgs efekts un faktiski visiem kredītiem tiktu iedota piektdaļas atlaide, un to saņemtu nodokļu maksātāji, nevis tie, kas nodokļus nemaksā. Tam, protams, būtu fiskāla ietekme, bet tam ir avots. Šis būtu daudz vienkāršāks pasākums. Kāpēc to nevarēja ieviest, es nesaprotu,” saka viņš.