“Katram cilvēkam var uznākt tumšie brīži, kad neprāta mirklī viens no noteikumiem nekad nelieto “Twitter” un pudeli vienlaikus, bet vienā brīdī cilvēks var kļūdīties un sociālajos tīklos ierakstīt pilnīgas jēlības. Vai tas nozīmē, ka viņu uz visu mūžu būtu jāizslēdz no tā publiskā lauka? Nē, protams!” TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” diskutē jurists Lauris Liepa.

Nav cilvēku kategorija, kurus varētu vienkārši kā grupu izslēgt no sociālajiem tīkliem.

“Piemēram, antivakserus, revolucionārus, anarhistus, nu tā nevar viņus vienkārši izslēgt. Šeit ir tikai un vienīgi individuāli līdzekļi, šie līdzekļi ir, taču tie tādās valstīs kā Latvija varētu nebūt tik efektīvi, lai tos izmantotu pret globālajiem tīkliem kā “Youtube”, “Twitter”, “Instagram”. Tie darbojas, bet ar zināmu laika nobīdi,” jurists skaidro.

Kā piemēru viņš min dažādas faktu pārbaudītāju iestādes, kas pēc kāda laika ceļ gaismā kāda cilvēka nepatiesos izteicienus vai arī goda un cieņas aizskaršanas gadījumus.

“Pirmie, kas to izdarīja, tas vēl bija interneta rītausmā, kad “Amazone” sāka tirgot dažāda veida izsolēs preces, tai skaitā tur parādījās nacistu regālijas, kas Francijā ir aizliegtas. Francijas tiesa, neskatoties uz to, ka Amazone atrodas tālu un centrālais serveris nav Francijā, uzdeva par pienākumu, ja “Amazone” vēlēsies darboties Francijas teritorijā, viņiem no saviem plauktiem jāizņem visi piedāvājumi, kas Francijā aizliegt un tas tika tūlīt izdarīts, tātad tādi instrumenti ir!” jurists atklāj.

