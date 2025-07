Publicitātes foto

Jūs nepareizi uzglabājat maizi! Leģendārais britu šefpavārs nosauc to par kļūdu Ieteikt







Pols Holivuds dalās ar padomiem par maizes uzglabāšanu — izrādās, ka daudzi no mums visu laiku to ir darījuši nepareizi. Katram ir savi veidi, kā uzglabāt maizi. Daži dod priekšroku to glabāšanai maizes kastēs, bet citi to ievieto ledusskapī. Runājot par pārtikas uzglabāšanu, ir daudz iespēju. Par to raksta Mirror.

Reklāma Reklāma

Kā stāsta šefpavārs Pols Holivuda, leģendārais televīzijas raidījuma Great British Bake Off tiesnesis, ir tikai viena labākā vieta, kur uzglabāt maizi. Pols teica, ka maizes turēšana ledusskapī var izraisīt tās novecošanos trīs reizes ātrāk, jo tas liek no klaipa iztvaikot mitrumam. Tā vietā maizei ir diezgan vienkārša uzglabāšanas metode. “Godīgi sakot, es to vienkārši ieliku brūnā somā un noliku,” viņš atzina.

Speciālists iesaka tiem, kas meklē optimālu vietu maizes uzglabāšanai, turēt to tālāk no karstuma tuvuma, piemēram, plīts vai ledusskapja, un tā vietā izvēlēties tumšas, vēsas virtuves vai pieliekamā zonas.

Komentāri gan pie ieraksta dalās, daudzi saka: “Pilnīgi nepiekrītu. Es glabāju savu ledusskapī, un tas ir labi.” Vēl viens rakstīja: “Tas ir ļoti atkarīgs no klimata un jūsu virtuves vides. Ledusskapis pagarinās maizes lietošanas laiku.”