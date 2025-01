Foto: SHUTTERSTOCK

Soli pa solim! Kā atjaunot balkona hidroizolāciju? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma Reklāma

Vēlos atjaunot balkona seguma hidroizolāciju, jo daļa no balkona kalpo kā istabas griesti. Iepriekš tika uzklāts ruberoīds, tam pa virsu liktas flīzes. Tās bez pūlēm noņēmu – pamatne zem flīzēm bija izirusi. Uz balkona krājas lietusūdens. Kā labāk rīkoties? JĀNIS OGRĒ

Balkona hidroizolācija ir ļoti svarīga, jo ilgstošas nokrišņu iedarbības dēļ dzelzsbetona plāksne, kas visbiežāk kalpo par balkona pamatu, var gūt būtiskus bojājumus. Mitrums pamazām iekļūst materiālā, un pēc vairākiem sasalšanas un atkušanas cikliem tas sāk drupt. Sāk rūsēt metāla stiegrojums, un konstrukcijas izturība samazinās.

Virsmas sagatavošana

Tas, kādu hidroizolācijas veidu izvēlēties, visbiežāk atkarīgs no materiāla, ko izmantos balkona grīdas segumam.

Pirms ķeras pie hidroizolācijas uzklāšanas, jāpārbauda balkona pamatne un pilnībā jādemontē vecais grīdas segums. Daudzi uzskata, ka mitrums caur flīzēm neizsūcas, tomēr tas ir maldīgs viedoklis. Caur keramisko flīžu porām ūdens var nonākt betonā. Pietiek ar nelielu salu, lai sasalušais ūdens sāktu graut pamatu. Tāpēc flīzes obligāti jānoņem.

Pamatnes plāksnei nedrīkst būt atlupušu betona gabalu, arī atsegts metāla stiegrojums. Visi nelīdzenumi jānokaļ vai jānoslīpē un virsma jānoslauka ar drāšu suku. Ja atsegts stiegrojums, tas jāatbrīvo no betona atliekām, no metāla jānotīra rūsa un tas jāpārklāj ar piemērotu pretkorozijas līdzekli, piemēram, Vincents Polyline Rust Off. Pēc tam var atjaunot betona virskārtu, vispirms virsmu gruntējot un tad uzklājot izlīdzinošo kārtu. Ar šo kārtu arī jāizveido neliels slīpums, pa kuru notecēs ūdens.

Darba secība

Klājot ruļļu hidroizolācijas materiālus uz betona, vērts izvēlēties tādus, ko pie virsmas piekausē, – šāds savienojums būs visizturīgākais. Vien jārēķinās, ka darba procesā tiek izmantota atklāta liesma, tāpēc jābūt praksei rīkoties ar degli. Drošāk šāda materiāla piekausēšanu uzticēt pieredzējušiem meistariem.

Vienkāršāka ir bitumena mastikas uzklāšana. Atliek izraudzīties lietošanai gatavu sastāvu un uzklāt to ar piemērotu otu, ievērojot ražotāja norādījumus.

Ja plānots balkona vir­smu flīzēt, labāk izvēlēties viena vai divu komponentu hidrozilolācijas sastāvus, ko uzklāj uz betonētās vir­smas. Šādi sastāvi ir praktiski visu būvķīmijas ražotāju produkcijas klāstā. Piemēram, Vincents Polyline Hidroplast, Hidrostop H500 vai Hidrostop LH100. Savukārt Sakret klāstā ir hidroizolācija TCM, kas paredzēta ēku vertikālajai un horizontālajai hidroizolācijai, ar tirdzniecības marku Mapei pieejama cementa bāzes divkomponentu hidroizolācija Mapelastic A+B, kas piemērota arī balkonu, terašu, vannasistabu, dušas telpu, baseinu hidroizolēšanai.

Reklāma Reklāma

Pēc hidroizolācijas uzklāšanas virsmu var flīzēt.

Foto: SHUTTERSTOCK



Izolēšanai var izmantot speciālas lentes.

Foto: SHUTTERSTOCK



Stūri jāapstrādā īpaši rūpīgi.

Der zināt

Hidroizolācijas materiāli

Lai nodrošinātu betonētās virsmas hidroizolāciju, var izmantot dažādus risinājumus:

noklāt virsmu ar bitumenu saturošu mastiku, turklāt var izmantot gan karsti, gan auksti klājamu mastiku,

pie virsmas var piekausēt kādu no ruļļos piedāvātajiem ūdensnecaurlai-dīgajiem materiāliem,

var izmantot ātri cietējošas polimērmateriālu bezšuvju šķidrās membrānas, kurām ir lieliska izturība pret deformācijām.

KONSULTĒJIS KMT Projekts valdes loceklis MĀRIS STIPRAIS