Kā izvārīt meža zemeņu ievārījumu, lai tas nebūtu rūgts? Mazi knifi, ko zina pieredzējušas saimnieces 0
Meža zemenes ir vienas no aromātiskākajām vasaras ogām. Pietiek tikai atvērt trauciņu, un visa virtuve sāk smaržot pēc bērnības, meža takām un siltām jūlija dienām. Taču daudzi, kas mēģinājuši no meža zemenēm vārīt ievārījumu, saskārušies ar nepatīkamu pārsteigumu — skaisti smaržojošais ievārījums beigās sanāk vairāk vai mazāk rūgtens.
Kāpēc tā notiek? Vai pie vainas pašas ogas? Cukurs? Katls? Vai arī tas, ka meža zemenes vienkārši nav domātas ievārījumam?
Patiesībā meža zemeņu ievārījumu var izvārīt ļoti garšīgu, aromātisku un bez izteikta rūgtuma. Tikai ar šīm ogām jāapietas citādi nekā ar parastajām dārza zemenēm.
Kāpēc meža zemeņu ievārījums mēdz kļūt rūgts?
Galvenais iemesls ir tas, ka meža zemenes ir ļoti maigas, aromātiskas un vienlaikus arī koncentrētākas nekā lielās dārza zemenes. Tajās ir daudz sīku sēkliņu, un tieši tās ilgstošas vārīšanas laikā var dot rūgtenu piegaršu.
Jo ilgāk ievārījums vārās, jo lielāka iespēja, ka aromāts kļūs smagnējs, bet garšā parādīsies rūgtums. Īpaši tad, ja ogas tiek stipri saspaidītas, maisītas, blenderētas vai ilgi karsētas.
Rūgtumu var pastiprināt arī nenolasītas zaļās kauslapas, nepilnīgi gatavas ogas, pārāk ilga ogu stāvēšana pirms vārīšanas, piedegšana vai vārīšana nepiemērotā traukā.
Pirmais noteikums: meža zemenes nevāra ilgi
Meža zemeņu ievārījumam neder princips “jo ilgāk vārīs, jo labāk savārīsies”. Tieši otrādi — jo īsāka vārīšana, jo labāks rezultāts.
Ideālais variants ir tā sauktais ātrais jeb piecu minūšu ievārījums. Ogas netiek mocītas ilgā karstumā, saglabā smaržu un mazāk izdala rūgtenumu no sēkliņām.
Otrais noteikums: ogas nevajag saspaidīt putrā
Meža zemenes ir maigas konsistences. Ja tās saberž, sablenderē vai ļoti intensīvi maisa, sēkliņas un ogu masa vairāk atdod rūgtumu. Tāpēc vislabāk ogas tikai uzmanīgi pārcilāt, nevis spaidīt.
Ja gribas viendabīgāku ievārījumu, labāk daļu ogu viegli saspaidīt ar karoti, bet ne visu masu sablenderēt.
Trešais noteikums: ogām jābūt pilnīgi gatavām
Meža zemenes ievārījumam jālasa tikai pilnībā nogatavojušās — sarkanas, smaržīgas un saldas. Bālganas, cietas vai zaļganas ogas ievārījumā var dot skābumu un rūgtumu.
Tāpat nevajadzētu izmantot ogas, kas jau sākušas rūgt, sasust vai pārāk ilgi stāvējušas siltumā. Meža zemenes vislabāk vārīt tajā pašā dienā, kad tās salasītas.
Ceturtais noteikums: rūpīgi jānoņem lapiņas un kātiņi
Zaļās kauslapas un kātiņi ir viens no rūgtuma iemesliem. Meža zemenēm tas ir īpaši svarīgi, jo ogas ir mazas, bet zaļo daļu attiecība pret ogu masu ir lielāka nekā dārza zemenēm.
Jā, tas ir ķēpīgi. Bet tieši rūpīga ogu tīrīšana ļoti ietekmē gala garšu.
Labākais variants: apbērt ogas ar cukuru un ļaut pastāvēt
Pieredzējušas saimnieces bieži iesaka meža zemenes vispirms apbērt ar cukuru un atstāt uz vairākām stundām vai nakti vēsumā. Ogas pašas izdala sulu, un pēc tam ievārījums nav tik ilgi jāvāra.
Uz 1 kilogramu meža zemeņu var ņemt apmēram 700–900 gramus cukura. Ja ievārījumu paredzēts glabāt ilgāk ārpus ledusskapja, cukura daudzumu labāk palielināt tuvāk klasiskajai proporcijai 1:1.
Kad ogas ir atsulojušās, tās liek katlā un karsē uz vidējas uguns, līdz cukurs izšķīst un masa sāk vārīties.
Lai ievārījums nebūtu rūgts, bet saglabātu meža zemeņu smaržu, var izmantot šo paņēmienu:
1. ogas ar cukuru uzkarsē līdz vārīšanās brīdim;
2. vāra tikai 3–5 minūtes;
3. noņem putas;
4. katlu noņem no uguns un ļauj pilnībā atdzist;
5. vēlreiz uzvāra 3–5 minūtes;
6. ja vajag, atkārto trešo reizi.
Šādi ievārījums sabiezē pakāpeniski, bet ogas netiek ilgstoši mocītas karstumā. Garša parasti sanāk maigāka un aromātiskāka.
Vēl viens knifs: pievieno nedaudz citrona sulas
Neliels daudzums citrona sulas palīdz līdzsvarot garšu un saglabāt košāku ievārījuma aromātu. Uz 1 kilogramu ogu pietiek ar 1–2 ēdamkarotēm citrona sulas.
Svarīgi nepārspīlēt. Citrons nav domāts, lai nomāktu meža zemeņu garšu, bet tikai lai to padarītu dzīvīgāku.
Vēl labāks risinājums: meža zemenes nevārīt vispār
Ja gribas maksimāli saglabāt meža zemeņu smaržu un izvairīties no rūgtuma, viens no labākajiem variantiem ir ogas saberzt ar cukuru un glabāt saldētavā.
Ogas pārlasa, sajauc ar cukuru, pavisam viegli saspaida un liek mazās kastītēs saldētavā. Ziemā šādas “dzīvās” meža zemenes garšo daudz tuvāk vasarai nekā ilgi vārīts ievārījums.
Var izmantot aptuveni 1 kilogramu ogu un 500–700 gramus cukura, ja masa tiks saldēta. Ja tā tiks glabāta ledusskapī, cukura vajadzēs vairāk un glabāšanas laiks būs īsāks.