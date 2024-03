Kā Latvijas virtuvē ienest Meksikas sauli? Ēdieni, garšvielas, galda klājums Ieteikt 2







Kad Latvijas pelēkais laiks jau nogurdinājis, viens no labākajiem veidiem, kā silto gadalaiku vēsmas ienest ikdienā, ir savā maltīte uzburt dienvidu sauli. Kā pašmāju ēdienu padarīt acīm tīkamāku un garšu kārpiņām – meksikāniskāku – padomus sniedz restorāna Tex-Mex Republic pārtikas tehnoloģe Aija Ruzaiķe.

Pikantumam ne tikai melnie pipari



Latviešu tradicionālajā virtuvē visbiežāk ierasts, ka ēdiena pikantums tiek panākts ar pipariem, savukārt Meksikā kā “punkts uz i” teju katram ēdienam ir čilī pipars.

Atšķirībā no ierastā melnā pipara, čilī piemīt izteiktāks asums, tas ir sildošs, kā arī, pievienotu ēdienos, tā klātbūtni varēs sajust tieši pēcgaršā. “Jebkura ēdiena papildināšanai var lietot ne vien svaigu, bet arī pulverī samaltu čilī piparu. Zupām un sautējumiem labs papildinājums būs veselas kaltētas pākstis, savukārt mērcēm un uzkodām – čilī pārslas,” saka A. Ruzaiķe un piebilst, ka nevajadzētu baidīties eksperimentēt ar šīs sastāvdaļas pievienošanu arī desertiem un kūkām.

Rudzu maizes vietā – tortilja



Meksikāņu virtuves pamatā ir tortiljas – tās dažādās formās nopērkamas veikalos, bet cītīgākajiem grūtības nesagādās arī to pagatavošana mājās. Tortiljas tiek izmantotas tradicionālo ēdienu – burito, fajita, tako, kesadilja un citu dažādām sastāvdaļām pildītu meksikāņu ēdienu – pagatavošanai. Lai atsvaidzinātu savu maltīti un padarītu to meksikāniskāku, rudzu maizi var aizstāt ar dažādām piedevām piepildītu tortilju. “Kā esam novērojuši Tex-Mex Republic restorānos, Latvijas iedzīvotāji ļoti labprāt izvēlas tortiljas ēdienus – šī iemesla dēļ jaunajā restorāna ēdienkartē esam iekļāvuši uzlabotu burito un jaunu tako izlasi,” stāsta pārtikas tehnoloģe.

Sezonalitāte arī lielveikala dārzeņu stendā



Izmantot sezonālus produktus ir viens no Meksikas virtuves pamatprincipiem. Viens no populārākajiem dažādu ēdienu pagatavošanai ir avokado, kas kā sezonas auglis šobrīd pieejams arī mūsu veikalu plauktos. Kā atzīst A. Ruzaiķe, Latvijā avokado visbiežāk esam pieraduši ēst uz maizes vai salātos, savukārt Meksikā to pamatā izmanto kā sastāvdaļu mērču pagatavošanai. Viena no tādām ir gvakamole. Tās sastāvā ir mīksts avokado, čili, citrona vai laima sula, sīpols un garšaugi – mērce būs lieliska piedeva pie kukurūzas čipsiem vai uzkodu plates papildinājums ballītē.

Dārzeņi krāsu sprādzienam šķīvī



Meksikāņu ēdienus vislabāk raksturojošais vārds ir košums. Bagātīgi izmantotie zaļumi, salātlapas, paprika, avokado, tomāti, čilī, pupiņas un kukurūza veido krāsu buķeti, kas ēstgribu veicina vien ar skatienu, tāpēc šajā pelēkajā laikā kā sveicienu pavasarim šie produkti uz šķīvja jāliek pēc iespējas biežāk. Tāpat kā gvakamole, arī no tomātiem, sīpoliem, ķiploka, čilī un citrona sulas viegli pagatavojamā salsas mērce būs labs papildinājums pie gaļas vai jūras veltēm.

Košums ne tikai ēdienā



Krāsaini šķīvji, koši galdauti, strīpainas salvetes ir Meksikai raksturīgas detaļas galda klājumā, un tas noteikti ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā šīs kultūras iezīmes ienest savā ēdamistabā. Lai arī konkrētu Meksikas ornamentu un krāsu nozīme meklējama vēstures notikumos un grāmatās, A. Ruzaiķe ir pārliecināta, ka, ienesti virtuvē, šie spilgtie toņi uzlabos gan apetīti, gan garastāvokli.