Foto: SHUTTERSTOCK

Uzkopjot mājokli, ir vērts pamēģināt zviedru pieeju kārtības uzturēšanā. Skaidrojam pamatprincipus!







Mēs nemitīgi iegādājamies un saņemam jaunas lietas, glabājam suvenīrus no neaizmirstamiem ceļojumiem un gandrīz vairs nepievēršam uzmanību tam, ar cik milzīgiem lietu kalniem (bieži vien – pilnīgi nevajadzīgiem) esam apauguši. Kas notiks ar visu šo īpašumu, ja mēs pēkšņi dosimies mūžībā? Bērni un mazbērni būs spiesti šķirot mantu kalnus, cenšoties paturēt patiesi vērtīgas lietas un tikt vaļā no nederīgajām.

Ar to pēc vīra nāves nācās nodarboties arī zviedru māksliniecei Margaretai Magnusonei (Margareta Magnusson). Viņi bija nodzīvojuši kopā gandrīz 50 gadus un, kad vīrs devās mūžībā, viņa nolēma pārcelties no lielas mājas uz nelielu dzīvokli. Pirms tam Margareta pārskatīja ne tikai vīra mantas, bet arī savas un procesā saprata, cik grūti sakārtot to, kas krājies daudzus gadus. Tāpēc Margareta nolēma motivēt cilvēkus pārskatīt mantas, pirms citiem tas jādara viņu vietā, un 2018.gadā izdeva grāmatu ar pieredzes apkopojumu un padomiem.

Grāmatas pamatideja ir šāda: mūsu dzīves telpa ir burtiski pieblīvēta. Tīrīšanas mērķis ir radīt dzīvojamo telpu, kurā nebūs vietas liekiem, nevajadzīgiem, nevērtīgiem nieciņiem. Paliks tikai tie, kas piepildīti ar patiesi svarīgu saturu. Pēc tam kārtības uzturēšana mājā vairs nebūs sarežģīta problēma, un izbaudīsiet dzīvi pareizi organizētā telpā, kur tiek glabāts optimālais daudzums patiesi svarīgu lietu.

Aprakstīto metodi no zviedru valodas vārda Döstädning var aptuveni iztulkot kā “pirmsnāves tīrīšana” vai, lai tas neizklausītos tik nomācoši – “tīrīšana kā pēdējo reizi”. Metodes autore ir pārliecināta, ka tajā nav nekā sērīga vai skumja, gluži otrādi, tas ir pacilājošs process, kas ļauj paskatīties uz savu dzīvi nedaudz plašāk un apzināties prioritātes.

Turklāt tīrīšanas metode ir piemērota arī tiem, kuri vēl netaisās mirt. Šī pieeja būs aktuāla, piemēram, tiem, kuri dodas uz jaunu dzīvesvietu, studentiem, kas pirmo reizi pārceļas prom no vecākiem, un vispār visiem, kuri nevēlas apaugt ar sūnām un liekiem krāmiem. Metode piemērota ikvienam, kurš vēlas vienkāršot savu dzīvi, sakārtot to, kā arī ir noguris dzīvot starp visdažādākajām lietām un vēlas saprast, kuras no tām ir patiesi svarīgas, noderīgas un nozīmīgas un no kurām var bez nožēlas šķirties. Tāpat ir jēga to darīt, ja nupat esi piedzīvojis kādu sarežģītu dzīves situāciju, piemēram, šķiršanos no mīļotā cilvēka. Tas palīdzēs novērst domas un “sapurināt sevi”.