Kā pareizi līmēt tapetes?







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Plānoju dzīvokļa remontu. Esmu dzirdējusi, ka tomēr nav vienalga, no kura stūra istabā līmē tapetes. Kā īsti jārīkojas? INESE AIZKRAUKLĒ

Sagatavo loksnes

Pirms tapešu līmēšanas sagatavo vairākas loksnes, tās numurē ar zīmuli un ar bultu norāda, kura ir augšpuse. Loksnes piegriež par 50–80 mm garākas, nekā nepieciešams. Taču uzreiz sagatavot loksnes visai istabai nav labākais risinājums, jo iespējamas kļūdas un neprecizitātes, kuras būs jālabo darba gaitā. Ja visas tapetes jau sagrieztas, izlabot kļūdu vairs nebūs iespējams.

Darbu sāk ar vertikālas līnijas iezīmēšanu, pēc kuras orientēs pirmās loksnes malu. Līnijas uzzīmēšanai jāizmanto svērtenis vai lāzerlīmeņrādis.

Visām loksnēm jābūt pilnā garumā, nav pieļaujami horizontāli savienojumi loksnes vidū.

Tapešu līmēšana

Savulaik, kad izmantoja tapetes ar pārlaidumiem (tapešu veidi, kuriem malas savieno nevis cieši vienu pie otras, bet vienu malu uzlīmē otrai virsū, to dēvē par tapešu pārlaidumu), tās būtiski bija sākt līmēt, sākot no loga iepretim durvīm virzoties vispirms no loga pa labi līdz durvīm, pēc tam pa kreisi no loga uz durvīm. Šobrīd nopērkamās mūsdienīgās tapetes lielākoties paredzēts līmēt bez pārlaiduma. Ja pārlaidumu nav, šī secība sākt līmēt no loga nav jāievēro tik punktuāli.

Pielīmējot loksni, atstāj nelielu gabalu kā pie griestiem, tā grīdas. Pēc pielīmēšanas tapetes rūpīgi piegriež nepieciešamajā augstumā ar asu nazi.

Kad viss sagatavots, loksni piespiež pie sienas augšpusē un orientē to vertikāli, vadoties pēc uzvilktās vertikālās līnijas. Pēc tam orientējas pēc iepriekšējās tapetes loksnes malas. Loksnes augšējo daļu izlīdzina pilnā platumā. Kad tas izdarīts, loksni izlīdzina, izvadot no tās apakšas visus gaisa burbuļus. Izlīdzinošajām kustībām jāsākas loksnes vidū un skujiņas rakstā jāvirzās uz tās malām no augšas uz leju. Līmes pārpalikumi jānoslauka ar tīru mitru sūkli.

Lai tapetes iekļautos telpas stūros, iespējams, būs jāveic iegriezumi, lai tapete izlīdzinātos. Īpaši tad, ja telpas stūri nav ģeometriski precīzi. Nākamā loksne var būt jāpielīmē ar nelielu pārlaidi.

Vietās, kur sienā ir slēdži vai rozetes, no tiem noņem dekoratīvās uzlikas. Uz līmēšanas laiku atslēdz elektrības padevi. Rozete vai slēdzis jādemontē no sienas un vadu gali jānoizolē. Pēc tapešu pielīmēšanas jāsatausta slēdža vieta un jāveic neliels iegriezums krusta formā. Pēc pilnīgas tapešu izžūšanas slēdžus un rozetes iemontē atpakaļ un pievieno vadus.

PADOMI

• Iegādājoties tapetes, nepietiek zināt tikai sienu laukumu. Precīzi jāzina arī sienas augstums. Piemēram, ja sienas augstums ir 2,7 metri, bet tapešu rullī ir 10 metru materiāla, varēs iegūt trīs loksnes, bet 1,9 metri būs atgriezums, ko, iespējams, varēs izmantot zem loga vai virs durvīm.

• Pirms tapešu līmēšanas virsma noteikti jāgruntē ar piemērotu gruntējošo sastāvu, kuram jāļauj pilnībā izžūt.

• Nepieciešama stabila, līdzena un pietiekami liela virsma, uz kuras veikt tapešu piegriešanu un pārklāšanu ar līmi. Darbojoties uz grīdas, pastāv risks tapetes sasmērēt ar gružiem, kas pielipuši pie apaviem.

• Tapešu izlīdzināšanai noderēs tieši šim mērķim domātā plastmasas lāpstiņa vai mīksta suka ar īsiem sariņiem.

• Telpā, kurā līmē tapetes, nedrīkst būt caurvējš. Optimālā temperatūra 20–25 grādi.