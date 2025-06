Peonijas spēj apburt

Kā pareizi stādīt peonijas, lai tās ziedētu: pieredzējuši dārznieki norāda uz 5 lielām kļūdām







Peonijas ir vieni no populārākajiem un krāšņākajiem dārza ziediem, kas priecē ar savu krāšņumu un aromātu. Tomēr, lai šie daudzgadīgie augi pilnvērtīgi ziedētu, ir svarīgi izvairīties no izplatītām kļūdām to stādīšanā un kopšanā.

Apkopotas piecas galvenās kļūdas, ko dārznieki pieļauj, audzējot peonijas, kā arī praktiski padomi, kā no tām izvairīties. Šis raksts būs kā detalizēts ceļvedis peoniju audzēšanai par augsnes sagatavošanu, stādīšanas laiku un kopšanu, lai palīdzētu dārzniekiem sasniegt labākos rezultātus.