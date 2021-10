Foto: SHUTTERSTOCK

Tautā iecienītie asināšanas veidi patiesībā nažus bojā! Kā pareizi uzasināt nazi? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

To, ka virtuvē vislabāk darboties ar patiešām asiem nažiem, šķiet, neapstrīd neviens. Taču, izvēloties kvalitatīvus, ar rokām kaltus nerūsējošā tērauda nažus, nākas aizmirst par līdz šim izmantotajām nažu asināšanas ierīcēm: no vectēva laikiem saglabāto galodu, pie galda skrūvējamo asināmo ierīci ar nenosakāma materiāla diskiem un citus paņēmienus, kas nevis asina, bet bojā kvalitatīvu nazi.













Kā pareizi uzasināt nazi

“Ikvienam nazim pienāk brīdis, kad tas noteikti jāasina. Un nav svarīgi, vai tā izgatavošanai izmantots budžeta klases tērauds vai tas ir augstas klases kalts materiāls. Pamata lietas visos gadījumos ir vienas un tās pašas,” stāsta nažu meistars, veikala “AA Knives saimnieks” Anri Anaņins.

Ikviens nazis griežot ar laiku zaudē griezošo maliņu – tērauds vienkārši nodilst. Mīksts tērauds dilst ātrāk, ciets – lēnāk. “Svarīgi saprast, ko nozīmē naža asināšana un ko griežamās maliņas pielabošana. Tās ir divas atšķirīgas lietas,” uzsver nažu meistars.

Griezošās maliņas pielabošana

Pareizi uzasināta naža griezošā maliņa ir ļoti plāna – tas arī nodrošina to, ka nazis ir ass un labi griež. Taču, tiklīdz šī maliņa apliecas, rodas sajūta, ka nazis kļuvis neass. Šajā brīdī jāķeras nevis pie asināšanas, bet naža pielabošanas un apliektā maliņa jāatliec atpakaļ.

Griezošās maliņas pielabošana nav kāds no asināšanas veidiem. Mūsu virtuvēs bieži vien ir dažādos laikos iegādāti nažu asināmie, caur kuriem nazi izvelk.

Nazim bīstama ir vēl padomju laikos iegādāta ierīce, kurā nazi velk caur trim ripām no katras puses, jo ripām izmantotais materiāls sabojā naža griezošo maliņu, burtiski to izrobo.

To, ka asmens ir sašvīkāts, var redzēt pat ar neapbruņotu aci. Šādi sabojāts asmens pārvēršas par zāģi, kas nevis griež produktus, bet tos plēš. Tāpēc savulaik platais nazis ātri vien pārvēršas par šauru asmenīti kā filejas nazis.

“Protams, velkamos var izmantot naža asmens pielabošanai, taču jāizvēlas mūsdienīgas ierīces. Tajās izmantoti materiāli, kas nebojā nazi, piemēram, keramika, materiāli ar dimanta pārklājumu, karbīds. Taču pats svarīgākais – arī caur šīm ierīcēm nazi nedrīkst vilkt ar spēku! Nazis jāpaņem rokā, un to piespiedīs rokas svars. Papildu spēks nav nepieciešams.

Šādām pielabošanas ierīcēm parasti ir divas pielabošanas vietas: viena tumšāka materiāla, otra balta. Tumšākā parasti ir karbīds, tas ir raupjāks materiāls, gaišā ir keramika, kas smalkāka. Jāsāk ar raupjāko materiālu un jāpielabo ar smalkāko,” pamāca Anri Anaņins.

Pielabošanai ērti izmantot arī pielabošanas stieni – musatu. Nazis nav stipri jāspiež pie stieņa, bet, paņemot musatu kreisajā rokā aiz roktura un ar stieni uz augšu, ar naža asmens griezošo maliņu viegli jāvelk gar stieni virzienā no musata stieņa gala uz rokturi gar vienu stieņa pusi un tad gar otru – nav zināms, uz kuru pusi maliņa ir atliekusies. Turklāt atliekusies ir nevis visa maliņa, bet posms, kurš visbiežāk tiek izmantots. Katrs nākamais vilciens ir ar mazāku uzspiedienu nekā iepriekšējais. Piemēram, filejas nazim tā būs naža asmens priekšējā daļa – izliekums, pavāra nazim tā būs naža asmens daļa, kas tuvāk rokturim. Ar musatu viegli asināt plānus nažus. Biezākiem nažiem būs vajadzīga smalka galodiņa ar grauda raupjumu 800 gritu un smalkāka. Tiesa, šajā gadījumā svarīga ir prasme nazi noturēt vienā pozīcijā un noteiktā leņķī.

Kad jādomā par naža asināšanu?

Kad vairākas reizes griezošā maliņa pielabota un nazis pēc šīs procedūras negriež, pienācis laiks to asināt. Griezošā maliņa jāizveido no jauna. Nazi nedrīkst asināt ar fleksi – leņķa slīpmašīnu, smirģeli, citām ierīcēm, kurās metālu saskrāpē ar pārāk raupjiem abrazīviem un pārkarsē pārāk liela slīpēšanas diska vai lentes griešanās ātruma dēļ.

Galodas

Daudziem mājās ir dažādas galodas. Vēlams, lai galoda būtu vismaz divpusēja. Asināšanas laikā svarīgi izmantot dažāda raupjuma galodas. Jaunas griežamās malas izveidošanai derēs dimanta pārklājuma galoda ar 240–260 gritu raupjumu, pielīdzināšanai ar 600–800 gritu raupjumu. Asinot ar ūdens galodām, kas izgatavotas no dabīgiem vai mākslīgiem minerāliem, būtu jāsāk ar 600–800 gritiem un tālāk jau jāslīpē ar galodu, kuras raupjums ir 2000 gritu un vairāk. Ūdens galodas pirms asināšanas 5–10 minūtes jāpamērcē ūdenī.

Nevajadzētu izmantot galodas, ar kurām trīta izkapts, jo nazim tās ir pārāk raupjas. Nederēs arī galodas, kurām izdilusi vidusdaļa.

Mūsdienīga un kvalitatīva galoda maksā no 30 līdz 60 eiro. Ērti, ja tā ir speciālā korpusā, kam galos ir speciāli izvirzījumi, kas ļauj nazi pret galodu orientēt noteiktā leņķī.

“Lai lietotu galodu, vajadzīga piešauta roka un laiks. Nazi pret galodu nedrīkst likt pārāk stāvus, kā arī pārāk guļus.

Asināšana vispār nav ātrs process – vienam nazim tas var aizņemt no 15 minūtēm līdz pat stundai.

Man jaunas griezošās maliņas izveidošanai nazim nepieciešamas 45 minūtes līdz stundai,” atklāj nažu meistars un piebilst, ka arī pārāk ass, skalpelim līdzīgs nazis virtuvē nav vajadzīgs. “Šāds nazis ļoti ātri kļūs neass. Optimālais leņķis virtuves nazim no vienas puses ir 17–20 grādu. 17 grādu leņķis būs ļoti asam, šauram nazim, piemēram, filejas nazim un ļoti plānam virtuves nazim, kas nav paredzēts skrimšļu un ļoti cietu produktu griešanai. Universālam nazim asināšanas leņķis no vienas puses būs 20 grādu. Griežamā maliņa būs izturīgāka un labi turēs asumu. Gaļas cirvītim, pārgājiena nazim leņķis no vienas puses būs 24–25 grādi.”

Jo stāvāks leņķis, jo griežamā maliņa būs izturīgāka pret agresīvām darbībām: sitieniem, cirtieniem.

Lentes asināmās ierīces

Nažus ērti asināt arī ar lentes asināšanas ierīcēm, bet svarīgi, lai būtu iespējams nazi asināt noteiktā leņķī. Ierīcei jābūt pietiekami jaudīgai. Paši lētākie modeļi, visticamāk, neapmierinās ar rezultātu, ja iegādāts kvalitatīvs kalts nazis. “Jo kvalitatīvāks un izturīgāks nazis, jo labāka asināšanas ierīce nepieciešama,” uzsver Anri Anaņins.

Svarīgi, lai ierīcē varētu izmantot dažāda raupjuma lentes. Līdzīgi, kā asinot uz galodas, jāsāk ar raupjāko lenti, tad jāpāriet uz smalkāku un jāpabeidz ar pulēšanai domāto.

Lentes visai bieži jāmaina, īpaši, ja asina no cieta materiāla izgatavotus nažus, tāpēc jānoskaidro, vai lentes iespējams iegādāties atsevišķi. Kvalitatīvas un gana jaudīgas lentes asināmās ierīces maksā, sākot no 120 eiro.

Asināšanas ierīces ar galodām

Šajās ierīcēs nazi iestiprina spīlēs, iestata vēlamo asināšanas leņķi un asina ar speciālām galodām, kuras iestiprina ierīcē.

“Pašas lētākās ierīces internetā ārzemēs nopērkamas no 30 eiro, veikalos Latvijā – no 60 eiro. Taču pastāv risks, ka ierīce nekalpos tik ilgi, kā cerēts: nodils galodas, kuras nevar atsevišķi iegādāties, strauji izdils mehānisma daļas. Profesionālas ierīces maksā, sākot no 150 eiro, dārgākie modeļi pat 300 eiro,” skaidro meistars. Ierīces cenu veido arī asināšanas galodas. Šādās ierīces parasti izmanto 4–10 dažāda raupjuma galodas. Nažiem saimniecības vajadzībām pietiks, ja asināšanu pabeigs ar galodām, kuru raupjums ir līdz 2500 gritiem.

Jo cietāks naža tērauds, jo cietākas galodiņas nepieciešamas. Vidējas cietības nažiem vislabāk izmantot dabīgā vai sintētiskā akmens galodas.

Visabrazīvākās ir dimanta galodas un galodas ar dimanta pārklājumu. Tā ir vienreizēja lielāka investīcija, kas kalpos ļoti ilgi.

Viena šāda galoda maksā 30–35 eiro. Vajadzīgs četru piecu šādu galodu komplekts. Ja nav cieta materiāla nažu, dimanta galodas nav nepieciešamas. Tās ātri aizķeps ar metāla skaidiņām, kuras būs grūti no galodas iztīrīt.

Asinot ar šādām ierīcēm, sāk ar raupjāko galodu maliņas izveidošanai, piemēram, 200 gritu galodu. To virza uz priekšu un atpakaļ pusloka veidā, apstrādājot platāku asmens daļu. Uzspiediena stiprums – nedaudz mazāks par rokas svaru. Kad maliņas apakšā ir vienmērīga atskabarga, ko var just, velkot uz sevi no naža muguras uz griezošo maliņu, nazi asina no otras puses, līdz atkal sajūt atskabargu. Ņem nākamo galodu (400–600 gritu) un procesu atkārto. Atskabarga jau būs mazāka. Ar trešo galodu (800–1000 gritu) darbību atkārto, taču jau ar mazāku uzspiedienu. Atskabarga būs tik tikko jūtama.

Finiša galoda – 1500–2000 gritu. Ar to asina tikai ar kustību projām no sevis, cenšoties griežamo maliņu tikai iztaisnot. Nazi pagroza vairākas reizes, katru reizi uzspiežot arvien mazāk.

Ja ir vēlēšanās, var pāriet ar ādu – asmeni tur pret sevi un nazi velk prom no sevis. Šāda darbība iztaisnos griezošo maliņu mikroskopiskā līmenī.

Galodas jātīra

Pēc asināšanas galodas ir jāattīra. Galodas virspusē ieķeras metāla skaidiņas, un galoda zaudē raupjumu. Būs sajūta, ka galoda neņem.

“Ņemam galodu vai musatu, liekam zem ūdens strūklas un beržam ar plastmasas saru suku. Lieliski, ka pie rokas ir kāds beramais tīrīšanas līdzeklis. Arī nazis pirms asināšanas jānomazgā, lai uz tā nebūtu produktu atlieku. Nekas nav mūžīgs. Ja galodai izdilis vēders, jāiegādājas jauna,” teic Anri Anaņins.

Uzziņa

Nazi uzskata par plānu, ja asmens muguriņas biezums ir līdz 2 mm, griežamās maliņas biezums ap 1 mm, par biezu – ja muguriņa ir 2,5–3 mm, griezošās maliņas biezums 1,5 mm un vairāk.

Padoms

Asināšanas leņķi iestata, izmantojot speciālus leņķmērus. Taču pietiek, ja viedtālrunī ielādēsiet atbilstīgu aplikāciju, kas tālruni pārvērtīs leņķmērā.