Ar kādiem "tautas līdzekļiem" labi var iztīrīt veļasmašīnu, bet kādus labāk tomēr nelietot?







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Jauna veļas mazgājamā mašīna ir lielisks palīgs ikdienas darbos, taču pienāk brīdis, kad no tās izņemtās drēbes klāj balti, pelēki vai pat melni nosēdumu traipi. Tajā brīdī tiek meklēta lietošanas instrukcija, lai uzzinātu, kā ierīci iztīrīt. Taču bez speciāliem palīglīdzekļiem, ar drenāžas filtra iztīrīšanu vien nepietiek… Veļa tik un tā ir ar traipiem.

Ir veļasmašīnu modeļi, kas paši spēj pastāstīt par savām problēmām, tās kļūdas paziņojumu veidā parādot uz displeja. Taču jāprot saprast kodus, un ne vienmēr tas palīdzēs.

Svarīgas pazīmes

Par to, ka veļasmašīnai nepieciešama tīrīšana, liecina vairākas pazīmes:

• pēc mazgāšanas cikla beigām gaišā veļa kļuvusi pelēcīga. Tas nozīmē, ka uz veļas mazgājamās mašīnas iekšējām virsmām spēj nosēsties netīrumi, kas nākamās mazgāšanas reizē nokļūst ūdenī un nogulsnējas uz šķietami tīras veļa;

• atverot veļasmašīnas durtiņas, uzvēdī nepatīkama smaka. Tā ir lieka mitruma, liela uzkrāto netīrumu daudzuma un pat pelējuma pazīme;

• faktiskais mazgāšanas cikls sāk skaidri pārsniegt aprēķināto – sildelements ir pārklājies ar katlakmens kārtu.

Jebkura no šīm pazīmēm norāda uz to, ka jārīkojas steidzami, kamēr nav nepieciešama meistara palīdzība vai jādodas iegādāties jaunu veļas mazgājamo mašīnu. Jebkurai veļasmašīnai neatkarīgi no tās izmantošanas apstākļiem nepieciešama regulāra apkope – vismaz reizi gadā, ja ūdens ir mīksts, un ievērojami biežāk, ja ūdens ir ciets un priekšroka ir mazgāšanas režīmiem, kuros ūdeni sakarsē līdz 60 vai vairāk grādiem.

Kur sakrājas netīrumi?

Sildelements. Katlakmens veidošanās ir tikai viena no problēmām. Sildelementa forma veicina auduma šķiedru un citu gružu aizķeršanos uz tā virsmas. Savukārt pie šķiedrām labi pielīp lēta veļaspulvera neizšķīdušie atlikumi, citi gruži. Arī pats sildelements ir tādā kā padziļinājumā zem veļas tvertnes. Šis padziļinājums arī sekmē netīrumu aizkavēšanos.

Iekšējās virsmas. Arī uz tām mēdz aizķerties pulvera atlikumi un citi netīrumi.

Kanalizācijas caurule un drenāžas filtrs, kas atrodas pirms ūdenssūkņa. Arī šo detaļu iekšējā forma un ūdens plūsmas ātrums atsevišķās vietās sekmē netīrumu uzkrāšanos.

Durtiņu blīvējuma gumijas krokas ir ideāla vieta nelielu gružu savākšanai, pelējuma kolonijām. Ļoti bieži tieši tās ir nepatīkamās smakas avots.

Tīrīšanas līdzekļi

Sadzīves ķīmijas ražotāji piedāvā dažādus līdzekļus veļasmašīnu tīrīšanai. Vairums no tiem paredzēti tieši katlakmens noņemšanai. Ir līdzekļi, kas šķīdina mazgāšanas līdzekļu atlikumus, arī taukus. Ir līdzekļi dezinfekcijai. Vēl citos apvienotas sastāvdaļas visu šo problēmu risināšanai. Var izvēlēties jebkuru no veidiem, kaut gan praktiskāka ir tieši komplekso līdzekļu izmantošana. Atliek vien izvēlēties atbilstīgu līdzekli un izmēģināt. Kompleksie līdzekļi parasti maksā nepilnus piecus eiro.

Kā rīkoties?

Sāk ar korpusa noslaucīšanu. Ūdens pilieni un mazgāšanas līdzekļa traipi var iekrāsot plastmasas detaļas. Turklāt tie var kļūt par vietām, kur sākas metāla korozija. Ja ar noslaucīšanu (ar mikrošķiedras drāniņu) nepietiek, var izmantot trauku mazgāšanai domātos līdzekļus, bet nav ieteicami hloru saturošie. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot abrazīvus tīrīšanas pulverus. Pēc tīrīšanas virsmas noslauka sausas.

Nākamo tīra ūdens piegādes filtru. Tas ir smalks sietiņš cilindriskā korpusā, kas atrodas aiz ūdens šļūtenes. Noslēdz ūdens padevi, atskrūvē ūdens piegādes šļūteni no ierīces korpusa, un kļūst redzams sietiņš. Tas jāizvelk un jāizskalo ar spēcīgu ūdensstrūklu. Pēc skalošanas filtru novieto vietā un pieskrūvē ūdens piegādes šļūteni. Pēc tam jāatver ūdens krāns un jāpārbauda savienojumu blīvējuma kvalitāte. Ja nav noplūdes, mašīnu var novietot savā vietā.

Turpina ar drenāžas filtra tīrīšanu. Filtrs ir īpašas formas plastmasas detaļa, kas meklējama ierīces priekšpusē tās pašā apakšā aiz dekoratīvās lūkas. Notekūdeņus no mašīnas izvada ar sūkni. Drenāžas filtrs nodrošina to, lai lielāki netīrumu kunkuļi nenonāktu sūknī un nenosprostotu ūdens izvadu.

Lai iztīrītu filtru, ūdens no veļasmašīnas jāiztecina. To var izdarīt pa nelielu šļūtenīti, kuras gals ar aizbāzni ir turpat blakus filtram. Pirms atver aizbāzni, uz grīdas jānoliek trauks ar zemām malām, piemēram, cepešpanna. Parasti ierīcē nav vairāk par puslitru ūdens. Izskrūvē filtru. Ir modeļi, kuros drošībai filtrs tiek papildus fiksēts ar nelielu skrūvīti. Filtra savāktos netīrumus izņem un izskalo ar spēcīgu ūdens strūklu. Ja nepieciešams, izmanto mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Jāiztīra arī filtra ligzda. Pēc tīrīšanas visu samontē savās vietās.

Vēl atlicis iztīrīt pulvera un veļas mīkstinātāja ievietošanas trauciņu. To var izņemt no ierīces un rūpīgi iztīrīt ar mazgāšanas līdzekļiem. Grūtāk aizsniedzamās vietas var iztīrīt ar zobu suku. Jāiztīra arī niša, kurā trauciņš tiek ievietots. Trauciņu vērts mazgāt ik pēc piecām mazgāšanas reizēm. Sadzīves tehnikas meistari iesaka izvēlēties želejveidīgos mazgāšanas līdzekļus, kas labāk šķīst ūdenī.

Tvertnes tīrīšanai izmanto līdzekļus, ko ievieto veļas tvertnē. Rūpīgi jāievēro ražotāja norādījumi, kāds ierīces darbības cikls un temperatūras režīms jāizvēlas, lai līdzeklis darbotos visefektīvāk.

Tautas metodes

Katlakmens noņemšanai noder arī citronskābe. Veļasmašīnai, kuras ietilpība ir pieci kilogrami, pietiek ar 200 gramiem kristāliskās citronskābes. Jāizvēlas režīms, kurā ūdeni uzkarsē līdz 70 °C, un nepieciešama papildu skalošana. Etiķa izmantošana nav ieteicama, jo tas spēj sabojāt gumijas detaļas.

Savukārt ar pelējumu var cīnīties ar saimniecības ziepēm, hloru saturošiem tīrīšanas līdzekļiem. Pelējumam nepatiks arī sodas maisījums ar ūdeni attiecībā 1:1.

Pati labākā metode

Pati labākā tīrīšanas metode ir regulāra profilaktiska speciālo tīrīšanas līdzekļu lietošana. Par to veļasmašīnas lietošanas instrukcijā ir atsevišķa nodaļa, kas bieži vien paliek neizlasīta.

Padomi!

• Veļasmašīna jānovieto tā, lai uz tās nenokļūtu tauku pilieni un ūdens šļakatas.

• Jāizvairās no veļas mazgāšanas pārāk augstā temperatūrā, kad vien iespējams.

• Jāpārbauda veļa, vai tajā nav svešķermeņu, krāsojošu vielu.

• Drēbes, kas var veidot pūkas, no kā atdalās šķiedras (džemperi un citi trikotāžas izstrādājumi, segas, gultas pārklāji utt.), jāmazgā ievietotas speciālos smalka sieta maisiņos.

• Izmazgātā veļa nekavējoties jāizņem no tvertnes – pat īslaicīga tās atrašanās slēgtā tvertnē izraisīs nepatīkamu smaku parādīšanos.

• Pēc mazgāšanas jānoslauka mitrās virsmas, īpaši ap durtiņām.

• Kamēr ierīci neizmanto, durtiņas labāk turēt atvērtas.

• Nekādā gadījumā nedrīkst ierīcē glabāt netīro veļu līdz nākamajai mazgāšanas reizei.