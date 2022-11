Publicitātes foto

Kā pāriet uz elektroauto parku uzņēmumam?







Arvien vairāk uzņēmumu izvēles elektrificē savus autoparkus un savā teritorijā izvieto uzlādes punktus. Arī jaunā ģeopolitiskā un enerģētikas tirgus realitāte liek strauji paātrināt pāreju uz tīru enerģiju un palielināt Eiropas enerģētisko neatkarību no neuzticamiem piegādātājiem un nestabila fosilā kurināmā. Elektroauto un uzlādes punktu attīstības prognozes, pieejamos uzlādes infrastruktūras risinājumus un to, kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot autoparka elektrifikāciju, 2. novembrī varēja uzzināt Elektrum Energoefektivitātes centra rīkotajā vebinārā “Kā pāriet uz elektroauto parku uzņēmumam?”

Elektroauto paliek būtiski vairāk

Par elektroauto un uzlādes punktu attīstības tendencēm pasaulē un Latvijā stāstīja Elektrum elektromobilitātes eksperts Edgars Korsaks–Mills. Viņš uzsvēra, ka pēdējo triju gadu laikā uz pasaules ceļiem ir trīskāršojies elektroauto skaits, 2021. gadā sasniedzot 16,5 miljonus auto. 2021. gadā elektroauto pārdošanas apjoms veidoja 9% no pasaules auto tirgus – četras reizes vairāk nekā 2019. gadā.

“Ja 2012. gadā visā pasaulē tika pārdoti aptuveni 120 000 elektromobiļu, tad pagājušajā gadā tik daudz tika pārdoti vienas nedēļas laikā. 2021. gadā uz Eiropas ceļiem bija 5,5 miljoni elektromobiļu – 3 reizes vairāk kā pirms Covid-19. Elektriskie automobiļi veidoja 17% no Eiropas automašīnu pārdošanas apjoma un atsevišķos mēnešos pirmo reizi apsteidza dīzeļdzinējus. Visvairāk elektroauto ir pārdoti Vācijā, proti, 25% jeb katrs ceturtais.

Attīstās arī Eiropas Savienības regulējums, kas veicina pāreju uz elektroauto. Eiropas Komisija un Parlaments ir saskaņojuši, ka pēc 2035. gada pārdot varēs tikai bezemsiju transportlīdzekļus. Pieaug arī elektroauto modeļu piedāvājums – to ir piecas reizes vairāk kā 2015. gadā. Par vairāk kā 70% audzis elektriskā vieglā komerctransporta pārdošanas apjoms, tomēr tā tirgus daļa ir ap 2%. Kā galvenais trūkums tiek minēts pašlaik zemais maksimālā nobraukuma rādītājs un augstā iegādes cena, tomēr pieaugot CO2 standartiem, izaugsme sagaidāma arī šajā segmentā.

Publiskās uzlādes vietu skaits pasaulē ir audzis par 37%, tomēr tas ir mazāk kā pirms pandēmijas laikā (45%). 2021. gadā tika uzstādītas ~500’000 uzlādes stacijas un tas ir vairāk kā kopējais uzlādes punktu skaits 2017. gadā. Eiropa ieņem otro vietu ar vairāk kā 300 000 publiskās uzlādes punktu. Eiropas zaļajā kursa mērķis ir vismaz 1 miljons uzlādes punktu 2025. gadā.

“Pēc jaunākajiem CSDD datiem arī Latvijā elektroauto skaits turpina strauji pieaugt. Kopš gada sākuma pieaugums ir 60%, un kopā uz ceļiem ir jau vairāk nekā 3478 elektromobiļu, kas pašlaik veido tikai aptuveni 1% no kopējā autoparka Latvenergo prognozē, ka 2030. gadā to skaits varētu pārsniegt 60’000. Šobrīd Latvijā ir jau vairāk kā 600 publiskās uzlādes punktu,” skaidroja elektromobilitātes eksperts Edgars Korsaks-Mills.

Kas jāņem vērā, izvēloties pāriet uz elektroauto?

Uz šo jautājumu atbildes sniedza AS “Latvenergo” Transporta nodrošinājuma direktors Andris Valdemārs.

Uzņēmums “Latvenergo” pirmos elektroauto iegādājās 2011. gadā. Šobrīd jau ir iegādātas 50 elektroautomašīnas, un tikai šogad vien ar elektroauto nobraukts vairāk nekā pusmiljons kilometru.

“Lai auto parkā varētu pāriet uz elektroauto, nepieciešams spert vairākus soļus. Turklāt pāreja ir jāplāno ilgtermiņā, kaut vai garo auto piegādes termiņu dēļ, kas šobrīd ir vairāk nekā gads. Ir jāizvērtē auto nozares prognozes, esošā autoparka noslodze un lietojums, kā arī ekspluatācijas režīms un uzlādes infrastruktūras pieejamība. Nākamais solis – noteikt plānoto nobraukumu un izpētīt auto cenas un salīdzināt dažādu auto pilna dzīves cikla izmaksas tirgū piedāvātajiem auto. Tam var palīdzēt arī Elektrum.lv pieejamais rīks, kurā iespējams analizēt elektroauto reālo patēriņu kWh/km, uzlādes ātrumu un citus datus par praktiski visiem Latvijā pieejamajiem elektroauto. Visi dati iegūti reālos testos, kurus ir veikuši Elektrum Energoefektivitātes centra darbinieki. Testu rezultāti ir atšķirīgi no ražotāju norādītajiem, turklāt tie ir veikti Latvijā reālos braukšanas apstākļos un dažādās āra gaisa temperatūras.

Nākamajā solī savlaicīgi jāsāk plānot, kā tiks nodrošināta uzlādes infrastruktūra, tostarp jāvērtē, kāds ir uzņēmuma elektroenerģijas tarifs un vai tas būs izdevīgs arī uzlādes veikšanas brīdī. Tad, šos abus punktus saliekot kopā, var virzīties uz elektroauto iepirkumu.

Iepērkot elektroauto, “Latvenergo” rosina izdevīgāko vērtējumu noteikt pēc vairākiem vērtēšanas kritērijiem, tostarp, salīdzinot iegādes cenu, prognozētās dzīves cikla izmaksas, darbu izpildei būtiskus tehniskos parametrus, ar vienu uzlādi nobraucamo attālumu, automašīnā iebūvētās maiņstrāvas uzlādes iekārtas jaudu un maksimālo atbalstāmo līdzstrāvas uzlādes jaudu, cenā ietvertās komforta iekārtas (siltumsūkņa u.c.), braukšanas palīdzības un drošības opcijas, neatkarīgu organizāciju auto drošības testu (piemēram, https://www.euroncap.com) rezultātus, garantijas servisu dislokāciju, rūpnīcas garantijas nosacījumus un, protams, arī piegādes termiņu.

Kad transportlīdzekļi jau ir piegādāti, ir nepieciešams vērot, ko dara lietotāji, – visticamāk, būs nepieciešama lietotāju paradumu maiņa un jāieplāno laiks apmācībām. Tāpat jāveic elektroauto patērēto kilovatstundu uzskaite un jāsagatavo nepieciešamās grāmatvedības atskaites,” skaidroja Andris Valdemārs.

Tirgus analītiķu, piemēram https://theicct.org, prognozes liecina, ka iegādes cenu paritāte vieglajiem pasažieru elektroauto varētu iestāties 2024. gadā, savukārt apvidus pikapu klasē šī paritāte cenā tiek prognozēta sākot no 2025. gada. Jo tālāks termiņš, jo elektroauto nobraukums tiek prognozēts līdzvērtīgāks ar auto, kam ir iekšdedzes dzinējs. Tas liek izvēlēties pakāpenisku auto nomaiņas plānu.

Katrai automašīnai ir jāvērtē ekspluatācijas režīms – cik un kur tā brauc, kāds ir vienas dienas maksimālais nobraukums, kur tā tiek novietota pa nakti, kādas ir uzlādes iespējas konkrētajās vietās. Jāparedz arī darbinieku apmācība, jo elektroauto un auto ar iekšdedzes dzinēju lietošana atšķiras. Šobrīd normatīvajos dokumentos nav paredzēta vienkāršota norēķinu kārtība ar darbinieku, ja uzņēmuma transportlīdzeklis tiek uzlādēts mājās. Par katru šādu situāciju ieteicams konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā.

“Salīdzinot pilna dzīves cikla izmaksas vienam no Latvijā populārākajiem kompaktās klases auto Škoda Octavia ar benzīna dzinēju un dīzeļdzinēju un elektroauto Nissan Leaf 39 kWH, esam secinājuši, ka šī brīža energoresursu cenās elektroauto kļūst izdevīgāks, ja mēneša nobraukums ir virs 2000 kilometriem. Nobraucot 2000 kilometrus, izmaksas elektroauto kļūst līdzvērtīgs automašīnai ar benzīna degvielu, taču šāds nobraukums ar dīzeļdegvielas dzinēju izmaksās vairāk. Zem 1500 kilometriem mēnesī izdevīgāks joprojām ir auto ar iekšdedzes dzinēju. Ja auto brauc mazāk un ir plānots iegādāties elektroauto, jāvērtē, kādi valsts atbalsta mehānismi ir pieejami un tie jāizmanto.

Braucot ar elektroauto ziemā, jāņem vērā, ka versija ar baterijas piespiedu dzesēšanas / sildīšanas sistēmu būs efektīvāka un braucienā tiks patērēt mazāks elektroenerģijas daudzums. Tāpat, ja elektroauto salona apsildes aprīkojumā ir siltumsūknis, tad nobraukums būs lielāks. Sevišķi aukstā laikā labs risinājums ir atstāt uzlādes kabeli uz visu nakti, no rīta baterija būs gatava darbam – ne tikai uzlādēta, bet arī darba temperatūrā un, sākt braucienu, netiks lieki patērēta enerģija baterijas uzsildīšanai,” tā Andris Valdemārs.

Elektroenerģijas uzskaite, ja tiek lietoti elektroauto

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Līga Īvāne skaidroja, kas jāņem vērā, ja uzņēmumā tiek izmantoti elektroauto.

Transportlīdzekļiem, kuriem transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids norādīta elektroenerģija, ir piemērojamas nodokļu un grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu normas tāpat kā jebkuriem citiem transportlīdzekļiem.

“Lai pierādītu atbilstību, ka automašīna tiek izmantota ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, reģistrēts nodokļa maksātājs kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, izmantojot maršruta kontroles.

Atbrīvojumu no Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa UVTN par saimnieciskā darbībā izmantotiem transportlīdzekļiem piemēro, ja tiek nodrošināta ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaite, izmantojot maršruta kontroles sistēmu (GPS), kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu, kurā norāda reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu, brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku, odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā.

Transportlīdzekļiem, kuriem transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids norādīta elektrība vai elektrība un benzīns, ir piemērojamas Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) normas tāpat kā jebkuriem citiem transportlīdzekļiem

Transportlīdzekļiem, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, UIN piemērošanai jāņem vērā augstākais no ražotāja noteiktajiem elektrības patēriņa rādītājiem, vai kāds no publiski pieejamā vidējā patēriņa rādītājiem, vai, piemēram, kāds no publiski veikta testa rādītājiem.

Ar saimniecisko darbību saistīti ir izdevumi par degvielu neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā, ievērojot UIN 8.panta piektās daļas 5. punktā noteiktos limitus, ja izpildās viens no kritērijiem:

* par transportlīdzekli tiek maksāts UVTN;

* transportlīdzeklis ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu;

*nodokļa maksātājs ir atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, vai zvejnieka saimniecība.

Šādos gadījumos nav jāveic detalizēta braucienu uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām), lai pamatotu elektroenerģijas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Ja netiek maksāts UVTN vai atbrīvots no aplikšanas ar UVTN, izdevumi par elektroenerģiju elektroauto ir attiecināmi uz ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem tad, ja minētie izdevumi ir tieši saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību un nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto elektroenerģijas patēriņa normu vairāk kā par 20%. Lai pamatotu elektroenerģijas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jāveic detalizēta uzskaite (piemēram, ar ceļazīmēm vai maršruta lapām) grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktajā kārtībā,” skaidroja Līga Īvāne.

Ja izlādes punktu vēlas ierīkot uzņēmuma teritorijā

AS “Latvenergo” elektromobilitātes tehniskais eksperts Kaspars Straume skaidroja, ka, plānojot uzlādes punktu ierīkošanu, noteikti jāpieaicina šajā jomā pieredzējuši speciālisti gan projektēšanā, gan pašu uzlāžu iekārtu un elektroauto jomās, jo ir vairāki nosacījumi veiksmīgai uzlādes iekārtas uzstādīšanai. Pirmkārt, uzlādes iekārtai jāatbilst transportlīdzekļiem, kuriem tā paredzēta. Otrkārt, jāņem vērā stāvvietu izvietojums, citu komunikāciju esamība, kā esošā elektroapgādes infrastruktūra, vai ir pieejamās brīvās jaudas. Visbeidzot, jāplāno uzlādes vietas uzturēšana, pārvaldes sistēmas uzturēšana atskaišu vajadzībām un jāparedz uzlādes vietas paplašināšana nākotnē.

Elektroauto uzlādei var izmantot kontaktligzdu, taču šis ir lēnākais uzlādes veids, kur stundas laikā var iegūt aptuveni 8 līdz 20 kilometru nobraucamo ceļu, un auto uzlāde var aizņemt vairāk kā 24 stundas.

Vislabākais un ilgtspējīgākais risinājums ir pie sienas stiprināmās Wallbox iekārtas, kas sniedz iespēju uzlādēt auto ar maksimālo auto ražotāja paredzēto jaudu, autorizēt lietotāju, kurš veic uzlādi, un veikt uzlādētās enerģijas uzskaiti katram lietotājam. Šīm iekārtām ir papildus iebūvēti elektriskās aizsardzības aparāti, kā arī iespēja vairākas iekārtas saslēgt vienā sakaru tīklā. Wallbox iekārtu uzstādīšanai vajadzīgas elektriķa zināšanas.

Visātrāko uzlādi nodrošina līdzstrāvas uzlādes iekārtas, taču jāņem vērā, ka tā ir visdārgākās no tirgū pieejamajām iekārtām, un ieteikums, pirms pieņemt lēmumu par šādu iekārtu iegādi, būtu izmēģināt jau publiski pieejamo ātro uzlādes iekārtu tīklu.

“Veidojot uzlādes vietu, jāizvērtē iespēja izmantot esošo pieslēgumu. Ja nav iespējams esošo pieslēgumu izmantot pilnībā, labs risinājums ir jaudas balansēšana, attiecīgi labojot iepriekš aprēķināto prognozēto uzlādes kilometrāžu un patēriņa profilu. Ja joprojām nav iespējams sasniegt prasītos parametrus, jāpiesaka papildus jauda no “Sadales tīkla”, skaidroja Kaspars Straume.

