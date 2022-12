Eglītes rotājumu autore Vanda Brūvele. Foto: Anda Krauze

Kā pašam izgatavot Ziemassvētku rotājumus: radošas un brīnišķīgas idejas! Ieteikt 6







Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc idejām, no kā un kā varētu tapt eglītes rotājumi, dodamies uz Zaļās atmodas muzeju un vides izglītības centru Jūrmalā, kur mūs sagaida Vanda Brūvele, kas piekritusi dalīties pieredzē. Viņa ir personāla vadības speciāliste un karjeras konsultante, kuras radošais gars izpaužas, darinot dažādas lietas no dabas materiāliem. Šoreiz tie būs eglītes rotājumi no priežu čiekuriem un no jūras izskalotiem stikliņiem.

Stikla eņģelītis

Nepieciešamie materiāli:

• No jūras izskaloti, ūdens nogludināti stikliņi un veikalā iegādātas pērlītes.

• Gludas un gofrētas metāla stieplītes, atlasa un organzas lentītes, sintētiska aukla.

• Knaibles stieples nokniebšanai, locīšanai un aizdares riņķīšu atvēršanai, metāla riņķīši un rotājuma detaļu atdalītāji.

Darba gaita

Foto: Anda Krauze

Foto: Anda Krauze

1. Izvēlas rotājuma pamatdetaļas. Šajā gadījumā tas ir jūras ūdens nopulēts stikla gabaliņš, stikla pērlīte, kas būs eņģeļa galviņa, un rotājuma detaļu atdalītājs, kas būs eņģeļa kronītis.

Foto: Anda Krauze

2. Stikliņu notin ar gludo metāla stieplīti, locījuma vietās stieplīti savirpinot, lai tā stingri piegultu stiklam.

Foto: Anda Krauze

3. Pēc tam pāri gludajai metāla stieplītei tin gofrētu metāla stieplīti, kas ir dekoratīvāka. Kad tas izdarīts, uzver pērlīti, kas būs eņģelīša kakls.

Foto: Anda Krauze

4. Uzver palielu stikla pērli, tā būs eņģelīša galva.

Foto: Anda Krauze

5. Nākamo ver rotājuma detaļu atdalītāju, kas būs eņģelīša kronītis. Lai kronītis būtu greznāks, uz stieplītes uzver papildu detaļu, bet kompozīciju nobeidz ar pērlīti.

Foto: Anda Krauze

6. Pērlītes cilpiņai izver metāla stieplīti, savirpina, tad izver riņķīti, lai būtu, kur ievērt lentīti.

Foto: Anda Krauze

7. Stiprinājumu saspiež ar knaiblēm.

Foto: Anda Krauze

8. Cilpiņai izver organzas lentīti, lai rotājumu varētu iekārt eglītē.

Foto: Anda Krauze

9. Lai lentīte neirtu, tās galus apdedzina.

Foto: Anda Krauze

Foto: Anda Krauze

Stikla eņģelītis ir gatavs!

Čiekura pārtapšana

Foto: Anda Krauze

Nepieciešamie materiāli:

Foto: Anda Krauze

• Priežu čiekuri (īpaši piemēroti ir kalnu priedes un ciedru priedes čiekuri!). Tiem jābūt sausiem, tāpēc pēc savākšanas pāris dienu jāpažāvē istabas temperatūrā.

• Līmes pistole, knaibles stieples nokniebšanai, locīšanai un aizdares riņķīšu atvēršanai, īlens, lai izdurtu caurumu čiekurā, kur likt stiprinājumu, šķēres, ota krāsas uzklāšanai un sērkociņi, lai ar liesmu sakausētu sintētisko lentīšu galus, kas ir ļoti irstoši.

• Gludas un gofrētas stieplītes, atlasa un organzas lentītes baltā, sarkanā un zelta krāsā, dažādu izmēru un krāsu pērlītes (var iegādāties floristikas piederumu un hobijpreču veikalos).

• Metāla skrūves ar cilpu, ko ieskrūvēt čiekurā. Tiem tiks caurvērta lentīte, lai rotājumu varētu iekārt egles zarā.

• Rotājuma darināšanai vajadzēs arī akrila krāsu zelta un sudraba tonī (var iegādāties hobijpreču veikalos) un līmi.

Darba gaita

Foto: Anda Krauze

1. Čiekuru nokrāso, akrila krāsu uzpūšot no aerosola baloniņa (vai uzkrāso ar otiņu).

Foto: Anda Krauze

2. Ar īlēnu čiekurā izdur caurumu.

Foto: Anda Krauze

Foto: Anda Krauze

3. Caurumā ieskrūvē metāla skrūvi ar cilpu. Pārbauda, vai āķītis čiekurā turas stingri. Ja gribas nodrošināties dubultā, skrūvi fiksē ar līmi. Taču tas nav obligāti.

Foto: Anda Krauze

4. Cilpā iever aukliņu. Tās galus apdedzina, lai neirst.

Foto: Anda Krauze

5. Iever divas ap 20 cm garas gofrētas stieplītes. Lai fiksētu stieplīti, to pēc izvēršanas cauri cilpai savirpina kādas trīs reizes. Dara uzmanīgi, lai stieplīte nesalūstu.

Foto: Anda Krauze

6. Uz katras stieplītes uzver vairākas pērlītes. Lai fiksētu pērlīti, savirpina stieplīti, uz kuras tā uzvērta.

Foto: Anda Krauze

7. No atlasa un organzas lentītēm veido pušķi. Vispirms sasien atlasa lentīti, tad tai apkārt sien organzas lentīti.

Foto: Anda Krauze

8. Pušķi iesien cilpā, kas ieskrūvēta čiekurā.

Eglītes rotājums ir gatavs!

Lai izdodas arī tev!