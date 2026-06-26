Kā ukraiņu droni spēj sasniegt Maskavu? Silenieks pieļauj iespējamu robu Krievijas aizsardzībā 0
Kara attīstību šobrīd arvien vairāk nosaka gan Ukrainas straujā dronu tehnoloģiju attīstība, gan Krievijas spējas noturēt savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, norāda biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks.
Viņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro, ka Krievijai varētu samazināties pretgaisa ieroču munīcijas krājumi, kā arī kopumā parādās problēmas ar militārās tehnikas uzturēšanu un ražošanu. Viņaprāt, tas ietekmē arī aizsardzības spējas un liek Krievijai pārkārtot pretgaisa sistēmas, tostarp tās koncentrējot tuvāk Maskavai.
Silenieks norāda, ka Ukrainas dronu uzbrukumi maina kara taktiku – droni arvien biežāk sasniedz dziļākus mērķus, tostarp Krievijas teritoriju, kas liek pārvietot aizsardzības resursus un rada papildu spiedienu uz sistēmu.
Vienlaikus viņš uzsver, ka šādi triecieni var radīt arī pretēju efektu – pastiprināt sabiedrības mobilizāciju Krievijā un palielināt atbalstu karam, īpaši gadījumos, ja tiek apdraudēti lielpilsētu, tostarp Maskavas, objekti.
Silenieks arī norāda, ka kara realitāte dažādos Ukrainas reģionos būtiski atšķiras – kamēr pie frontes līnijas notiek intensīvas kaujas, citos valsts reģionos dzīve turpinās salīdzinoši mierīgi, kas veido ļoti atšķirīgu kara uztveri sabiedrībā.
Viņš uzsver, ka Krievijas pusē sankcijas un ilgstošs karš pakāpeniski samazina resursus, taču vienlaikus sabiedrības noskaņojums un valsts politika var veicināt konflikta turpināšanos un pat eskalāciju.