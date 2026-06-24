“Pasaules degvielas uzpildes stacijas” beigas: Krievijā sākusies nopietna degvielas krīze 0
Maskava risina sarunas ar Kazahstānu par benzīna piegādēm pēc tam, kad Ukrainas triecienu rezultātā Krievijā tika aptuveni par ceturtdaļu samazinātas naftas pārstrādes jaudas, vēstī “Dialog”.
Krievijas Federācija, kas iepriekš tika dēvēta par “pasaules degvielas uzpildes staciju”, sākusi apspriest iespēju no Kazahstānas iepirkt aptuveni 50 tūkstošus tonnu AI-92 benzīna.
Maskava šādu soli spiesta spert akūta degvielas trūkuma dēļ visā valstī, kas radies pēc Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un naftas noliktavām. Naftas pārstrāde Krievijā esot samazinājusies apmēram par ceturtdaļu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Krievijas varas iestādes par šo situāciju publiski klusē.
Kazahstānas enerģētikas ministrs Jerlans Akkenženovs iepriekš paziņojis, ka Astanā nav saņemts oficiāls Maskavas pieprasījums par benzīna piegādēm, tāpēc, iespējams, sarunas vēl notiek aizkulisēs.
Kremlis šobrīd apsver vairākus risinājumus vietējā tirgus stabilizēšanai, tostarp degvielas eksporta ierobežojumus, valsts atbalsta palielināšanu naftas pārstrādes uzņēmumiem un benzīna importu. Jau jūnijā Krievijā tika atļauta benzīna un dīzeļdegvielas ražošana vietējam tirgum ar pazeminātiem kvalitātes standartiem.
Kazahstāna nevar pilnībā segt Krievijas tirgus vajadzības, jo tās ražošanas apjomi ir būtiski mazāki nekā Krievijā, turklāt arī eksporta iespējas ir ierobežotas. No 26. jūnija līdz 20. jūlijam “Atyrau” naftas pārstrādes rūpnīca tiks slēgta profilaktiskai apkopei, kas samazinās pieejamās degvielas rezerves eksportam.
Viens no potenciālajiem piegādātājiem varētu būt Kazahstānas uzņēmums “Condensate”. Tas pārstrādā gāzes kondensātu, kas tiek piegādāts no Krievijas uzņēmuma “TANECO”. Tomēr arī šeit ir problēmas – “TANECO” rūpnīca, kas pieder “Tatņeft”, pilnībā apturēja naftas pārstrādi 12. jūnijā pēc dronu uzbrukuma, kas var samazināt izejvielu piegādi Kazahstānas uzņēmumam.
Saskaņā ar vienu no avotiem, benzīna piegādes Krievijai varētu notikt apmaiņā pret Krievijas aviācijas degvielu. Jūlijā pati Kazahstāna varētu saskarties ar reaktīvās degvielas trūkumu pieaugoša pieprasījuma, “Atyrau” rūpnīcas remonta un samazinātu piegāžu no Krievijas dēļ.