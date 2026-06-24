“Viņam pasniedz sagrozītu informāciju, bet…” Krievijas opozicionārs atklāj Putina patieso informētības līmeni par situāciju frontē 0
Krievijas opozīcijas politiķis, ekonomists un kādreizējais enerģētikas ministra vietnieks Vladimirs Milovs uzskata, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tiek sniegta sagrozīta informācija, tomēr tas nenozīmē, ka viņš nezina par galvenajām problēmām karā pret Ukrainu. Savu vērtējumu Milovs pauda TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.
Pēc Milova teiktā, Putinam regulāri tiek gatavoti dažādu valsts dienestu ziņojumi, tostarp arī ārvalstu preses apskati, tādēļ viņš nevarot būt pilnībā atrauts no realitātes. Lai gan prezidentam iesniegtā informācija var būt pasniegta viņam labvēlīgākā veidā, opozicionārs uzskata, ka Kremļa saimnieks labi apzinās, ka Krievijas armija frontē nesaskaras tikai ar panākumiem.
Milovs norādīja, ka Putina publiskie izteikumi bieži vien neatbilst tam, kas notiek kaujas laukā. Viņaprāt, Krievijas prezidents apzināti cenšas radīt iespaidu, ka Krievija virzās uz uzvaru, jo cer, ka lielākā daļa sabiedrības nesaņem pilnīgu informāciju par reālo situāciju frontē.
“Galvenais ir runāt pārliecinoši, bezkaunīgi skatīties kamerā, un tad sabiedrība domās, ka mēs uzvaram,” sacīja Milovs.
Viņš uzskata, ka šāda pieeja lielā mērā atgādina padomju laika propagandu, kurā svarīgākais bija nevis patiesi informēt sabiedrību, bet gan uzturēt vēlamo priekšstatu par notiekošo. Pēc viņa domām, Kremlis arī šobrīd cenšas izmantot līdzīgas metodes, lai saglabātu kontroli pār informatīvo telpu.
Opozīcijas politiķis norādīja, ka par Putina informētību var spriest arī pēc tā, par kādām tēmām viņš izvēlas klusēt. Ja kāda joma sāk radīt nopietnas problēmas vai situācija kļūst nelabvēlīga, šī tēma nereti pazūd no prezidenta publiskajiem izteikumiem.
Kā piemēru Milovs minēja ekonomiku. Viņš atgādināja, ka iepriekš Putins bieži runājis par ekonomikas izaugsmi un pozitīviem rādītājiem, taču brīžos, kad situācija kļūst sarežģītāka, šādi paziņojumi izskan daudz retāk.
Pēc Milova domām, arī karadarbībā Ukrainā pastāv ievērojama atšķirība starp publiski pausto un reālo situāciju. Viņš uzskata, ka Kremlis cenšas radīt priekšstatu par panākumiem, lai gan frontē joprojām pastāv nopietnas problēmas, par kurām Krievijas sabiedrība ne vienmēr tiek pilnībā informēta.
Vienlaikus viņš pieļauj, ka Putinam sagatavotie ziņojumi tiek izskaistināti”, tomēr tas nenozīmē, ka prezidents nezina par grūtībām. Gluži pretēji – Milovs ir pārliecināts, ka Krievijas līderis labi saprot, ar kādām problēmām saskaras gan armija, gan valsts kopumā.
Opozicionārs pauda viedokli, ka arvien vairāk Krievijas iedzīvotāju sāk pamanīt pretrunas starp oficiālajiem paziņojumiem un realitāti. Pēc viņa domām, tieši šī atšķirība pamazām mazina uzticēšanos varai un liek cilvēkiem kritiskāk vērtēt Kremļa vēstījumus.
“Plaisu starp viņa vārdiem un reālo situāciju redz arvien vairāk cilvēku,” secināja Milovs.