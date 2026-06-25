Taisnīgam mieram nepietiek tikai ar sarunām: Ukrainas aizsardzības ministrs nosauc trīs galvenās vajadzības kara izbeigšanai 0
Lai Ukraina spētu panākt taisnīgu mieru karā ar Krieviju, nepieciešams turpināt un stiprināt starptautisko atbalstu vairākos būtiskos virzienos. Par to paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs, vēsta Ukrainas mediji.
Pēc ministra teiktā, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšana. Īpaši nozīmīgas ir “PAC-3” raķetes, kas tiek izmantotas pretgaisa aizsardzības sistēmās “Patriot”. Šo raķešu iegādi Ukrainas vajadzībām no ASV finansē NATO dalībvalstis, izmantojot īpašu mehānismu PURL.
Otrs būtisks uzdevums ir palielināt Ukrainā ražoto raķešu un bezpilota lidaparātu apjomus. Fjodorovs uzsvēra, ka valstij ir potenciāls ievērojami kāpināt dažādu gaisa triecienlīdzekļu ražošanu, kas nepieciešami Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Trešais virziens ir tālās darbības artilērijas munīcijas piegāžu palielināšana. Runa ir par šāviņiem, kuru darbības rādiuss sasniedz vismaz 30 kilometrus. Pēc Ukrainas amatpersonu domām, šāda veida munīcija ir īpaši svarīga, lai efektīvi cīnītos pret Krievijas spēkiem frontē.
Par šiem jautājumiem Fedorovs runāja “RUSI Land Warfare Conference” laikā, tiekoties ar NATO valstu pārstāvjiem. Viņš norādīja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma jau ir sasniegusi būtiskus panākumus, aizsargājot valsti no dažādiem gaisa uzbrukumiem.
Ministrs īpaši izcēla tā dēvēto mazo pretgaisa aizsardzību, kuras uzdevums ir pasargāt militāros, stratēģiskos un civilos objektus no zemā augstumā lidojošiem gaisa mērķiem, tostarp bezpilota lidaparātiem.
Ukrainas amatpersonas uzsver, ka starptautiskā palīdzība joprojām ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ļauj valstij ne tikai turpināt aizsardzību pret Krievijas iebrukumu, bet arī virzīties uz ilgtermiņā stabilu un taisnīgu miera risinājumu.