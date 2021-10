Kā var nokļūt pie konsīlija, lai gūtu atzinumu, ka nevar vakcinēties? Skaidro Cipule Ieteikt







“Kas man jādara, lai es varētu nokļūt uz konsīliju un saņemt atbrīvojumu no vakcinēšanās sakarā ar alerģiskām reakcijām?” jautā kāda TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja.

“Uz konsīliju var nosūtīt ģimenes ārsts. Primāri tieši ģimenes ārsts izvērtē pacienta situāciju un, ja arī ģimenes ārsts redz šo situāciju, ka varētu būt kontrindikācijas veikt vakcināciju, tad ģimenes ārsts nosūta uz konsīliju vienā no lielajām slimnīcām, kur tas tiek organizēts atbilstoši kārtībai. Tā kā tas ceļš ir caur ģimenes ārstu,” atbild Liene Cipule, NMPD direktore.

Jau ziņots, ka vakcināciju pret Covid-19 Latvijā ir pabeidzis vairāk nekā miljons iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 924 000 jeb ap 49,1% no visiem valsts iedzīvotājiem.

No tiem otro devu saņēmuši ap 781 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 223 000 cilvēku ir saņēmuši “Johnson&Johnson” potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,004 miljonus jeb 53,4% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un “Johnson&Johnson” vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,15 miljonus cilvēku. Savukārt ar “trešo devu” līdz šim Latvijā vakcinēti ap 11 000 cilvēku jeb 0,6% iedzīvotāju.

Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, “trešo vakcīnas devu” pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, senioriem un medicīnas darbiniekiem, kas strādā ciešā kontaktā ar Covid-19 pacientiem.