Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieces – Mirta un Ziedīte







20. aprīlī vārda dienu svin Mirta un Ziedīte. Šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Mirta

Viņai vienmēr tāda sajuta, it kā no viņas kaut kas tiek slēpts. Tāpēc aizdomīgums ir viens no viņas mūžīgajiem pavadoņiem. Dīvainā pacilātībā viņa dzīvo savu dzīvi, nerūpējoties par praktisko lietu pasauli.

Ziedīte

Viltīga, sarežģīta, komplicēta, bet valodīgumā mīļa un nepārspējama. Viņa parasti patīk apkārtējiem, tomēr ne visi patīk viņai!

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.