Kad dāvanu atvēra, tā uzsprāga… Iekšlietu ministrs paziņojis, ka Zalužnija palīgs gājis bojā nelaimes gadījumā

Ukrainas armijas virspavēlnieka Valērija Zalužnija palīgs Hennadijs Častjakovs zaudējis dzīvību, sprāgstot granātai, ko viņš saņēmis kā dzimšanas dienas dāvanu, nevis plānota uzbrukuma rezultātā, otrdien pavēstījis iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.

Majors Častjakovs pirmdien dzīvību zaudēja traģiskā negadījumā, bet viņa 13 gadus vecais dēls guva nopietnus savainojumus, ministrs pavēstīja platformā “Telegram”.

Kāds kolēģis Častjakovam pasniedzis dzimšanas dienā dāvanu – sešas jaunas granātas, norādīja Klimenko.

Častjakovs mājās rādījis granātas ģimenei, kad dēls paņēmis vienu granātu un sācis grozīt tās gredzenu.

“Karavīrs tad paņēma granātu no bērna un izrāva gredzenu, kas noveda pie traģiskā sprādziena,” notikumu gaitu atstāstīja ministrs.

Policija sākusi izmeklēšanu par Kijivas apgabala Čaiku ciemā notikušo negadījumu.

Kā izmeklētājiem pastāstīja cilvēks, kas Častjakovam uzdāvināja granātas, viņš Častjakovu brīdinājis, ka granātas ir īstas, “Radio Brīvība” sacīja Ukrainas Iekšlietu ministrijas preses sekretāre Marjana Reva.

“Persona, kas uzdāvināja šo dāvanu, atzinās. Viņš brīdinājis, ka tās ir kaujas granātas. Domājams, bojāgājušais nenoticēja šai informācijai,” sacīja ministrijas pārstāve.

🇺🇦Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Zaluzhny reports that his assistant was blown up

Zaluzhny writes that Major Gennady Chastyakov was killed by an unknown explosive device that went off in one of the gifts

🇺🇦More photos have appeared from the scene. Pic – 3 & 4 pic.twitter.com/xOFl7RQ78d

— Velerie (@velerie_a) November 7, 2023