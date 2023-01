Aivis Ceriņš ar mīļoto sievu Leldi Ceriņu. Foto no Aivja Ceriņa privātā arhīva @aiviscerins

“Kāda vēl dzimstība un demogrāfija?” TV personība Aivis Ceriņš soctīklos uzsāk “karstu” diskusiju par privātajiem bērnudārziem un garajām rindām Ieteikt







Šovakar sociālajā vietnē “Twitter” TV24 raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš uzsācis diskusiju, daloties domās par to, cik dārgi “ir ok” maksāt par privātajiem bērnudārziem, pat neņemot vērā, ka daļu summas finansē pašvaldība. Kā redzams diskusijā, viedokļi un situācijas ir dažādas – citi brīnās, kur ir tik lieli vecāku līdzmaksājumi, citi paceļ veco bērnudārzu rindu tēmu.

Piemēram, Rūta Reinika komentāros norāda, ka Aivis ir izvēlējies, viņasprāt, dārgu bērnudārzu, jo arī viņas dēls apmeklē privāto bērnudārzu, taču summa mēnesī ir ap 100 eiro.

Tiem bērniem, kuri ir pašvaldību bērnudārzu rindā, kurai gals nav pienācis un tāpēc viņi iet privātajā bērnudārzā, daudzas pašvaldības piešķir vecākiem līdzfinansējumu.

Tā, piemēram, no 2022. gada Rīga par katru savu bērnu no pusotra līdz četriem gadiem maksā līdzfinansējumu 307.85 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums ir 229.27 eiro. Mārupes novada atbalsts pirmsskolas izglītības ieguvei ir 325 eiro – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, bet 295 eiro – bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Ķekavas novada mājaslapā rakstīts, ka 2022.gadā pašvaldības līdzfinansējums saglabāsies tāds pats, kā pērn – par bērniem no 1,5 gada līdz četru gadu vecumam – 277,90 eiro un par bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 200,68 eiro mēnesī.

Katrā pašvaldībā šie noteikumi ir atšķirīgi, tāpat kā atbalsts par bērnu ēdināšanu.

Kāds ir tavs viedoklis par rindām, vecāku līdzmaksājuma apmēru – vai tas ir samērīgi attiecībā pret iegūto pakalpojumu un tā kvalitāti?

1/1 Kolēģu #aizliegtaispanemiens aktualizētais jautājums par dzimstības krīzi ir vitāli būtisks.

Manuprāt, tā pa īstam viņš nav bijis prioritārs nekad. Piemēram, no februāra par dārziņu diviem bērniem es maksāšu 600EUR,otrus 600 Rīgas pašvaldība. Rinda kā nepienāk tā nepienāk. — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 9, 2023

1/3 Ja pašvaldības netiek galā ar šo jautājumu gadiem,tad tā arī vajag pateikt,ka nevaram, nevis mālēt attaisnojumus vienu pēc otra par to, kas neļauj, aizkavē utml. — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 9, 2023

Tieši ar gada sākumu meklējām dārziņu. Izskatījām 5 variantus. Visiem cenas +/- līdzīgas.500-600eur+ēšana. Pašvaldība pusi sedz,otru pašiem jāmaksā. — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 10, 2023

Nevēlos nosaukt dārziņu, bet tas ir Montesori centrā. Un citus, ko izskatīju, arī maksāja tikpat +\~

Neesmu redzejis privato darziņu, kur būtu cena 150eur 🤷🏼‍♂️🫣 — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 10, 2023

Precīzs jautājums. Ir disproporcija arī. Cilvēki koncentrējas konkrētās vietās,radot lielu pieprasījumu. Citur atkal ir tukši dārziņi, jo nav bērnu. — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 10, 2023

Šī brīža tendence- krievi liek savus bērnus LV dārziņos. Arī ukraiņu bērni ir daudz. — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 10, 2023

Plus māsa Rīgā maksā tantukam par fiktīvu pierakstu, lai sīkais varētu tikt konkrētā skolā (tuvu darbam). Šitas vispār kretinē. — Pavārnīca (@pavarnica) January 10, 2023

Par katru bērnu konkrētajā dārziņā 570+ēšana.

Summāri uz abiem sīčiem mēnesī jāatstāj ap 600eur, jo pašvaldības rinda nekustās tik ātri uz priekšu. Pēc butības, vecāki maksā par pašvaldības nespēju risināt šo jautājumu. — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) January 10, 2023

Rīgas pašvaldības rinda kustās uz priekšu.

Pašiem bērns iet privātajā pirmsskolā,bērnam 3.7 gadi šobrīd un pa šo laiku no bērna 1.6 gada vecuma pašvaldības pirmsskolas rinda pienāca 3 reizes. Pēdējā bija decembra vidū. No visām 3 vietām gan atteicāmies….1/1 — Ance_Liz (@ance_liz) January 11, 2023

privātajā sektorā par šo darbu vajadzētu būt labākai algai. bet – paturam prātā, ka vajadzētu ir vēlējuma izteiksmē. atkarīgs no visa iespējamā, protams. — Ingmāra Balode (@IngmBalode) January 11, 2023

Krieviem jāņem nost, ja nav valsts valodas zināšanas — Slikais Riks (@izivars) January 10, 2023

Tad ir otrs aspekts, pašvaldība finansē no 1.6g, bet ja gribi bērnu normāli adaptēt,lai atgrieztos darbā no 1.6g, jo nu…ne visi var nestrādāt un pēdējos 2 mēn. vecāku pabalstu vairs nemaksā. Tad jamaksā dārziņa pilnā summa līdz 1g un 6mēn. Ok, visdrīzāk par 1 mēnesi, bet tomēr. — Alise (@geete88) January 10, 2023

Te ir niansīte 🙂 ja ļoti gribas kādu konkrētu skolu, tad vēlams bērnu piedeklarēt vajadzīgajā adresē kopš dzimšanas !!

Ja uz skolu ir liela rinda, tad skatās arī to, cik ilgi konkrētais bērns deklarēts (“dzīvo”) attiecīgajā adresē. — Elīna Paliepa (@paliepa) January 10, 2023

Tas, ka visām skolām būtu jāpiedāvā kvalitatīva izglītība – protams, pats par sevi. Jebkura izvēle par savu bērnu tomēr ir vecāku rokās un man tas šķiet ok. Es negribētu, ka, piemēram, pašvaldība izvēlētos manā vietā, kur jāmācās maniem bērniem. — Elīna Paliepa (@paliepa) January 10, 2023

Nemīž. Visi trīs dzemdību namā. Nekādu problēmu. Personāls ļoti atsaucīgs. Ja netaisa cacu gājienus un tiešām klausa ko daktere saka, nevis izdomā un dara pati, ka tā būs labāk, tad visam jābūt stīgā. Go for it. — hellomazafaka (@baletdejotajs) January 10, 2023

Jums noteikti ir kaut kāds dārgais dārziņš, jo man puika arī iet privātajā dārziņā (gaidām rindu uz valsts), rēķins vienmēr ir zem 100 eiro. Man tas liekas ok uz diviem strādājošiem vecākiem. — Ruta Reinika (@RutaReinika) January 10, 2023