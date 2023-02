“BYD Song Plus” – 4,7 metri, gluži vai limuzīns. Publicitātes foto

Kādi auto pasaulē populārākie? No ASV mēs varētu pamācīties rūpīgāk sekot degvielas patēriņam!







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vēlos šoreiz jums piedāvāt tādu plašāku skatu uz automobiļu tirgu, jo negribētos, lai savu Eiropu vien redzam. Un pat to brīžiem tā savādi – it kā sapņu auto būtu meklējams tikai vācu izcelsmes trijotnē: BMW, “Audi”, “Mercedes”… Nu nav šie mūsu dievinātie zīmoli pat pasaules topa pirmajā desmitā! Un Eiropas valstu auto tirgi apjoma ziņā visai tālu atpaliek kaut vai no ASV. Par Ķīnu nemaz nerunājot. Tādēļ paskatīsimies, kā klājas citos kontinentos. Varbūt varam no tiem kaut ko mācīties.

Vispirms tomēr par Eiropu

Par dažām spilgtām pagājušā gada iezīmēm. Pirmkārt, elektrisko auto īpatsvars tirgū neaug. Pat ir nedaudz krities kopš 2019. gada. Tikai viens no desmit jaunajiem auto pagaidām ir elektrisks. Pārējiem jādomā par dabas (un savu maku) saudzēšanu citādi.

Tikai trešo reizi šajā gadsimtā mūsu kontinentā visvairāk pirktais auto nav “VW Golf”. Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena uzrāpies “Peugeot 208”, kura jaunākais brālis (P “207”) šādā godā bija 2007. gadā. “VW” marka pērn ir bijusi tirgus līdere tikai savā dzimtenē. “Peugeot” – pirmkārt savējā, protams.

Tiesa, tikai par procentiem 20 Francijā atpaliek “Dacia Sandero” un “Renault Clio”. Labi, lai nu paliek patriotisms. Mums auto jomā izvēlēties tādu “savējo” nav iespējams. Bet par izmēriem gan mēs varētu padomāt. Gan “208”, gan “Clio”, gan “Sandero” ir krietni vieglāki par Latvijā populārākajiem krosoveriem un par tiem lētāki. Arī degvielu tie tērē mazāk, kas nebūt nav slikts solis ekoloģijas virzienā.

Mazi auto ir populārākie vēl vairākās Eiropas valstīs. Itālieši pērn visvairāk pirkuši “Fiat Panda”, spāņi – “Hyundai Tucson”. Kontinenta līderu desmitniekā ir arī “Opel Corsa”, “Toyota Yaris”. Ko mums no tā vajadzētu mācīties? Vai tie krosoveri tiešām mums tikpat vajadzīgi, cik daudz turīgākajiem angļiem (tur visvairāk pirktais ir “Nissan Qashqai”)?

Bet viņpus okeāniem…

Nez ko tur varētu mācīties, ja pirktākie auto gan Amerikā, gan Austrālijā ir un paliek – pikapi. ASV tie aizņem pat visu tirgus goda pjedestālu. Austrālijā trijniekā iebraukusi pie mums populārā “Toyota RAV4”. Lieli iekšdedzes dzinēji. Ar attiecīgu patēriņu. Bet degvielas cenas pie viņiem ir zemas (ap vienu eiro litrā), brīvības mīlestība vēl lielāka…

No ASV laikam mēs varētu pamācīties tikai vienu – rūpīgāk sekot degvielas patēriņam. Viņi uz ekoloģiskāku ceļu netiek vadīti ar grūti saprotamiem, pie CO2 izmešu daudzuma piesaistītiem nodokļiem. Maksā vairāk, ja sadedzini vairāk. Tas lietotājiem. Bet no ražotājiem tiek stingri prasīts jauno produktu degvielas patēriņa tālāks samazinājums – pat ja runa par pikapiem.

Bet elektrisku auto šeit nav gandrīz nemaz. Ja nu kāds dīvainītis “Teslu” lādē mājās un lieto tuvējā pilsētā…

Visvairāk pērn pārdoto EV ir…

Nu uzminiet, kur!? Kur tie bagātie pircēji dzīvo? Emirātos vai Japānā?

Neuzminējāt. Ķīnā. Valstī, kuras vidējais iedzīvotājs nav bagātāks par mums, valstī, kurā benzīns maksā tikai nedaudz vairāk kā Austrālijā. Katrs piektais pērn pārdotais auto tur ir elektrisks. Un pirmajā trijniekā tādi ir divi. Viens pēc visiem datiem un izskata pilnīgi līdzvērtīgs tiem eiropiešiem, kuri pie mums maksā vismaz 40 tūkstošus. Otrs – cena tikai pieci tūkstoši. Par abiem mazliet vēlāk.

Kā viņi to spēj? Pirmkārt, strādnieku tur ir daudz. Uz katru Latvijas iedzīvotāju sanāk vai tūkstotis ķīniešu. Uz katru amerikāni – pieci. Otrkārt, šī zeme ir derīgiem izrakteņiem superbagāta. Tā eksportē ne tikai metālus (tēraudu gandrīz desmit reizes vairāk nekā ASV), bet pat pārpalikušo rūdu. Tā vērienīgi ražo elektroenerģiju, gan dedzinot savas ogles (50% no visa apjoma – nekāda EKO!), gan izmantojot upju straumes, sauli un vēju.

Kilovatstundas cena – mazāk nekā puse no tā, ko maksājam mēs. Treškārt, gadu desmitus dodot pajumti lētu darbaspēku meklējošiem gudriem ārzemju uzņēmumiem, viņi ir izaudzinājuši jaunu savu tehnoloģisko speciālistu paaudzi, kuri ne no eiropiešiem, ne amerikāņiem, ne kaimiņiem japāņiem neatpaliek. Bieži tos pat pārspēj. Un rezultāts – 100% Ķīnas uzņēmuma ražotās BYD akumulatoru baterijas ir labākās, vieglākās pasaulē. Un “BYD Song Plus”, kas Eiropā nav nopērkams, Ķīnā maksā ap 25 000 eiro.

“BYD Song Plus”

Nav maziņš. Drīzāk otrādi – 4,7 metri, gluži vai limuzīns. Pilnībā uzlādēts 72 kWh akumulators nodrošina 500 km nobraukumu, jo ražotāja deklarētais enerģijas patēriņš ir tikai 14 kWh/100 km. Mazāks nekā Eiropā pašlaik par normu pieņemtās 17 kWh. 100 km ar šo tātad nobraucami (Ķīnā) par nepilniem diviem eiro. Fantastika, vai ne? Kā tādu nepirkt?

Auto ir elektromobiļiem neparasti viegls – nepilnas divas tonnas. Tas atšķirībā no Eiropas radiniekiem nav jaudas pārbagāts – “tikai” 180 ZS, ar ko tomēr pietiek 7,7 sekundēm līdz simtam un 180 km/h maksimumam. No parastās rozetes mājās uzlādējams 11 stundās – tava naktsmiera laikā. Labi tiem ķīniešiem…

Bet neskumsim – “BYD Song Plus” radinieks “Atto 3” pērn ir izturējis Eiropas NCAP drošības testus. Un nevis vienkārši izturējis, bet saņēmis augstāko vērtējumu – piecas zvaigznes. Sagaidīsim to arī Latvijā?

“Wuling Hongguang Mini EV”

“Wuling Hongguang Mini EV” – tikai 3 m garš elektroauto. Publicitātes foto

Šo gan nez vai… Ar NCAP prasībām (iespējams, pārspīlētajām) mazulis nez vai tiks galā. Ja arī tiks, ceļā stāsies mūsu ieradumu barjera. Lieluma mānija, piedodiet…

Nez vai te atradīsies daudz ļautiņu, kuriem tikai trīs metrus garš auto neliksies smieklīgs. Pat apkaunojošs… Štrunts par to, ka šajos gabarītos ietilpst četras gluži ciešamas sēdvietas. Ja braucat divatā (ierasta aina uz Rīgas tiltiem rīta sastrēgumos redzamajos milzu džipos), “Mini EV” dod gandrīz kubikmetru lielu bagāžas telpu. Un tērē vien 9 kWh/100 km, kurus var nobraukt ar vienu uzlādi (sešas stundas pie parastas 220 V rozetes). Turklāt kustībā īpaši nemaisoties pa kājām desmit un vairāk reizes dārgākajiem, jo arī šis spēj sa­sniegt 100 km/h.

“Mini EV” cena ir 5000 dolāru. Un ķīnieši tos pērk un lieto. Tie tiek plaši ieteikti (un pieņemti) kā alternatīva velosipēdiem, skrejriteņiem, skūteriem, kuru piedziņa nav vecākās paaudzes ļaužu kārums, kuru komforts sliktākos laika apstākļos (paskaties pa logu!) nav salīdzināms ar “Mini EV” mājīgumu. Skat, pat skārienjutīgs multimediju ekrāns te ir…

Izaugsim līdz patiešām zaļiem mazuļiem, eiropieši?