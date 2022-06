Foto: Pixabay.com/Alexas_Fotos

Glīts, mājīgs un gaumīgs pagalms nav iedomājams bez skaista zāliena. Un, lai zāliens būtu skaists un tīkams kā acij, tā bērnu vai paša basajām kājām, tas ir jākopj – pavasarī jāveic piesēja un aerācija vajadzības gadījumā, vasarā jālaista sausuma periodos, bet no pavasara līdz rudenim – jāpļauj.

Kādi ir zāles pļāvēju veidi un kādas ir to atšķirības? Uzzini turpinājumā!

Zāles pļāvēju iedalījums

Ir dažādi veidi, kā iedalīt zāles pļāvējus:

ko tas “ēd” – Tavu enerģiju (mehāniskie pļāvēji, benzīnu vai elektrību (elektriskos pļāvējus var iedalīt vēl smalkāk – pļāvējs ar pastāvīgu elektrības savienojumu (ar vadu) vai akumulatoru);

kā tas pārvietojas – pašgaitas zāles pļāvēji (uz priekšu brauc paši, Tev tikai jāstūrē), parastie pļāvēji (pašam jāstumj vai jānes), braucamie pļāvēji (raideri un traktori) un pļāvēji – roboti, kas paši brauc un paši stūrē.

Vēl šīs ierīces noteikti var sagrupēt arī pēc funkcionalitātes – cik lielai platībai, cik garai zālei, kādam slīpumam, cik līdzenai vai grumbuļainai virsmai paredzēti –, kā arī pēc papildu fīčām, piemēram, zāles savākšana, mulčēšana, automātiskā ātrumkārba u.tml. Šoreiz gan apskatīsim pļāvējus pēc augstākminētajiem punktiem, un kā pirmais sarakstā ir benzīna pļāvējs.

Zāles pļāvējs ar benzīna dzinēju

Nebūs melots sakot, ka šis ir vispopulārākais zāles pļāvēju veids. Skaļi, vibrējoši un jaudīgi – lieliski piemēroti lielāka pagalma vai cietākas, biezākas zāles pļaušanai. Benzīna zāles pļāvēji var būt gan pašgaitas, gan “parastie”, tiem var būt zāles savācēja kaste, vai tik pat labi tas var izmest nopļauto zāli turpat mauriņā.

Šie pļāvēji ir viegli attīrāmi no zāles – atliek vien atspiesties uz roktura, lai pļāvējs paceltos, dodot Tev iespēju noņemt sablietējušos zāli un uzasināt asmeņus. Sarežģītā apkopes daļa ir gaisa filtru un eļļas maiņa reizi sezonā.

Elektriskie zāles pļāvēji

Atšķirībā no benzīna pļāvējiem, elektriskie pļāvēji nevibrē un ir klusāki un ar nedaudz mazāku jaudu, piemēroti īsāka, mīkstāka zāliena pļaušanai nelielās teritorijās (t.i., tik lielās, cik tālu sniedzas elektrības vads). Apkope tiem ir vēl vieglāka nekā benzīna pļāvējiem – nepieciešams tikai noņemt zem pļāvēja esošo sablietējušos zāli un uzasināt asmeņus.

Akumulatora zāles pļāvēji

Arī šī pļāvēju grupa darbojas ar elektrības palīdzību, taču atšķirībā no elektriskajiem pļāvējiem, akumulatora zāles pļāvēju darbības zonu neierobežo vada garums – elektrību ierīce saņem no iepriekš uzlādēta akumulatora. Diemžēl, atkarībā no zāles veida, garuma un cietības, šie pļāvēji darbojas salīdzinoši īsu brīdi; daļa iztur vien 30 minūtes, un ir nepieciešama nākamā akumulatora uzlāde.

Runājot par plusiem – vēl bez piesaistes vadam, arī šie pļāvēji ir ļoti viegli kopjami (tā pat kā elektriskie pļāvēji), kā arī tie ir viegli. Pie akumulatora ierīcēm ir pieskaitāmi arī zāles pļāvēji roboti, jo tie tā pat kā telpu uzkopšanas robotiņi pastrādā, tad brauc uzlādēties uz savu staciju.

“Braucamie” zāles pļāvēji – traktori un raideri

Lai arī pēc izskata un funkcionalitātes līdzīgas, šīs iekārtas tomēr nedaudz atšķiras viena no otras. Jā, abas darbojas ar benzīna palīdzību, abām vadītājs sēž virsū un vizinās pa teritoriju, bet:

zāles pļāvēji raideri ir vieglāk manevrējami, lai appļautu zālienā esošus objektus, kā arī tie ir vieglāk kopjami, jo asmeņi raideriem atrodas priekšā riteņiem, un darba daļu var pacelt un notīrīt, taču tie ir piemēroti tikai pavisam līdzenu, pat gludu platību pļaušanai;

zāles pļāvēji traktori, turpretī, ir masīvāki, grūtāk manevrējami, taču piemēroti arī nelīdzenu platību pļaušanai. Tāpat tie ir arī grūtāk kopjami – asmeņu apkopei un tīrīšanai būs nepieciešams izbūvēt nelielu estakādi vai pacēlāju, jo asmeņi atrodas zem traktora starp riteņiem.

Abu veidu braucamie pļāvēji ir lieliski piemēroti lielu platību sakopšanai, turklāt mauriņa traktoriem ir pieejamas arī tādas papildu fīčas kā piekabe un mulčēšanas opcija.

Mehāniskais zāles pļāvējs

Šis pļāvēju tips darbojas ar Tavu spēku – tie ir divriteņu rati ar rokturi un asmeņiem, kas atrodas starp abiem riteņiem. Jo straujāk Tu to stumsi, jo straujāk griezīsies asmeņi, jo efektīvāk un kvalitatīvāk nopļausies zāliens. Vislabāk derēs mīkstai zālei tiem, kas vēlas sevi nodrošināt ar roku un muguras muskuļu treniņu.

Trimmeri

Roku un muguras treniņu nodrošinās arī trimmeris, tomēr tas būs krietni efektīvāks nekā mehāniskais pļāvējs. Turklāt ar to ir visvieglāk manevrēt – ar trimmera palīdzību ir iespējams ne tikai appļaut dobes, kokus un mauriņā esošus objektus, bet arī nopļaut garu zāli, kas nevienam no iepriekš minētajiem pļāvēju veidiem nav pa spēkam.

Trimmeri var būt gan benzīna (plusi – uzkarams plecos, jaudīgs, mīnusi – skaļš, vibrē, smags), gan akumulatora vai elektriskie (plusi – viegls, kluss, nevibrē, mīnusi – atkarībā no modeļa, daļa ir jānes rokās, mazāka jauda). Tāpat jāpiebilst, ka pļaujamo auklu var nomainīt pret asmeņiem un sakopt arī pamatīgi aizaugušas teritorijas.

