Auto uzturēšana prasa zināmus naudas līdzekļus, tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka auto īpašnieki meklē veidus, kā ietaupīt. Ir izmaksas, kas ir obligātas un no kurām nav iespējams izvairīties. Viena no tām – auto apdrošināšanas polise. OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas Latvijā ir obligāta ikvienam motorizētajam transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē. Tā kā tā ir obligāta, piedalīties bez derīgas OCTA polises ceļu satiksmē ir aizliegts, un par šādu pārkāpumu pienākas sods.

Arī Jūs esat motorizēta transportlīdzekļa īpašnieks, kam jāiegādājas OCTA polise? Tad Jums vajadzētu zināt par to vairāk – šajā rakstā stāstām, kāds ir sods par braukšanu bez OCTA polises, kā tiek fiksētas OCTA polises un to, kur un kā pārbaudīt OCTA polises derīguma termiņu.

Sods par braukšanu bez OCTA 2023. gadā

gada 1. julijā stājās spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums un grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kuros tika noteikta jauna kārtība attiecībā uz auto īpašniekiem, kuri ceļu satiksmē izmanto transportlīdzekli bez derīgas OCTA polises. OCTA neesamība ir administratīvais pārkāpums, kā rezultātā sods par braukšanu bez OCTA ir pamatsods, turklāt tieši naudas sods, nevis brīdinājums. Tāpat jaunajā sodu sistēmā par OCTA neesamību ir noteikti arī pārkāpumu uzskaites punkti.

Izmaiņu rezultātā sods par braukšanu bez OCTA tika vairākkārt palielināts, un 2023. gadā tas ir:

Mopēda vadītājam: 30 eiro līdz 66 eiro;

Cita transportlīdzekļa vadītājam: 85 eiro līdz 120 eiro;

Kravas automobiļa un autobusa īpašniekam: 400 eiro līdz 700 eiro;

Cita transportlīdzekļa īpašniekam: 350 eiro līdz 650 eiro;

Tirdzniecības uzņēmumam (ja transportlīdzeklis atrodas tirdzniecībā): 350 eiro līdz 650 eiro.

Ņemiet vērā – sods par transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē bez derīgas OCTA polises tiek aprēķināts naudas sodavienībās, kur 1 vienība ir līdzvērtīga 5 eiro.

Vai fotoradari fiksē OCTA polises?

Saskaņā ar augstāk minētajām 2020. gada 1. jūlija Administratīvās atbildības likuma un grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, tika ne tikai palielināts sods par braukšanu bez OCTA polises, bet arī ieviesta jauna kārtība attiecībā uz OCTA polises fiksēšanu. 2022. gadā Latvijā bija aptuveni 100 stacionārie fotoradari, kuri fiksē pārkāpumus ceļu satiksmē, t.sk. OCTA neesamību. Tomēr šajā gadījumā jāņem vērā, ka OCTA neesamība netiek fiksēta tad, kad pabraucat garām fotoradaram – tā tiek fiksēta tad, ja, pabraucot garām fotoradaram, tiek pārkāpts atļautais braukšanas ātrums.

Atcerieties un esiet uzmanīgs! Ja viens satiksmes dalībnieks izdarījis divus vai vairāk administratīvos pārkāpumus, kaut vienu un to pašu pārkāpumu vairākkārt, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu atsevišķi. Tas nozīmē, ka, ja transportlīdzeklim nav derīga OCTA polise, pārkāpjot ātrumu, to fiksē katrs ceļā sastaptais radars, un sods būs jāmaksā par katru fiksēto pārkāpumu. Līdz ar to gala rezultātā var izveidoties iespaidīga naudas summa.

Kur un kā pārbaudīt OCTA polises derīguma termiņu

Lai nepiedzīvotu nepatīkamus pārsteigumus, regulāri vajadzētu pārbaudīt OCTA polises derīguma termiņu. To iespējams izdarīt vairākos veidos:

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) mājaslapā vai mobilajā aplikācijā

Lai pārbaudītu OCTA polises derīguma termiņu Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) mājaslapā, jāapmeklē ltab.lv sadaļa ”Rīki autovadītājiem” un ”Pārbaudīt OCTA”. Lai saņemtu informāciju par savas OCTA polises derīguma termiņu, būs jāievada transportlīdzekļa dati: auto reģistrācijas numurs vai šasijas numurs. Tāpat šādu pārbaudi var veikt, lejupielādējot LTAB mobilo aplikāciju un ievadot tajā auto reģistrācijas numuru. Šādu iespēju LTAB piedāvā bez maksas.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mājaslapā vai mobilajā aplikācijā

Lai pārbaudītu OCTA polises derīguma termiņu Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mājaslapā, jāapmeklē e.csdd.lv un jāizmanto elektronisko datu pakalpojums. Lai saņemtu informāciju par savas OCTA polises derīguma termiņu, būs jāievada transportlīdzekļa dati: auto reģistrācijas numurs vai šasijas numurs. Tāpat šādu pārbaudi var veikt, lejupielādējot CSDD mobilo aplikāciju. Šādu iespēju CSDD piedāvā par maksu 1 eiro.

Pie apdrošinātāja

Lai pārbaudītu OCTA polises derīguma termiņu pie apdrošinātāja, nepieciešams apmeklēt apdrošinātāja mājaslapu (ja izveidots klienta profils) vai sazināties ar apdrošinātāju personīgi. Lai saņemtu informāciju par savas OCTA polises derīguma termiņu, var tikt jautāti transportlīdzekļa dati: auto reģistrācijas numurs vai šasijas numurs, vai arī polises īpašnieka personas kods. Šādu iespēju apdrošinātāji piedāvā bez maksas.

Interneta resursos

Lai pārbaudītu OCTA polises derīguma termiņu interneta resursos, nepieciešams atrast kādu pārbaudes rīku, piemēram, Polisubanka.lv. Lai saņemtu informāciju par savas OCTA polises derīguma termiņu, būs jāievada transportlīdzekļa dati: auto reģistrācijas numurs vai šasijas numurs.

Ja esat tikko iegādājies auto, atcerieties, ka Jums jāiegādājas jauna OCTA polise, un tikai pēc tam ar šo auto varat piedalīties ceļu satiksmē! Auto iegāde no privātpersonas vienmēr ir savā ziņā riskanta, un paredz daudz un dažādas izmaksas. Lai arī OCTA polise ir obligāta, tas nenozīmē, ka to iegādājoties nevar ietaupīt – salīdzini OCTA cenas, lai varētu saņemt labāko piedāvājumu! OCTA polisi un arī KASKO polisi ātri, ērti un izdevīgi iespējams iegādāties Polisubanka.lv – ienāciet un izvēlieties sev un savam auto labāko!