Vilks cilvēkam ir bīstams tikai pasakās – satikt to mežā ir gandrīz neiespējami Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Juris Buškevics nomierina tos, kuri uztraucas par vilku vai citu plēsēju tuvumu mežā. Viņš uzsver, ka bažām nav pamata, jo vilki cilvēku uztver kā ienaidnieku un parasti paši laikus izvairās no kontakta.

Reklāma Reklāma

“Principā, ja runājam par vilku, tāda iespēja satikt vilku ir praktiski neiespējama, jo cilvēks, kustoties, rada skaņas, un dzīvnieks to ļoti labi dzird.”

Vilku piesardzību pastiprina arī medību klātbūtne: “Vilki vairās no cilvēka, medības nodrošina to, ka vilki saprot, ka cilvēks ir ienaidnieks, tāpēc nevajadzētu par to baidīties.”

“Pat, ja cilvēks nonāk vilka midzeņa tuvumā, kas parasti ir ala, pieaugušie vilki atkāpjas.”

Reaģējot uz kādas raidījuma skatītājas satraukumu par drošību mežā, Buškevics skaidro, ka arī medību sezona nav iemesls bažām:

“Šobrīd nē, jo mēs vasaras laikā praktiski nomedījam vilkus nejauši, gaidot citus dzīvniekus. Protams, ja ir kaut kādi apdraudējumi lopkopjiem, tad mednieki tiek aicināti un tiek ievietoti speciāli slēpņi, kuros vilku sagaida.”

“Mēs neorganizējam speciāli medības uz vilkiem vasaras sezonā. Mēs gaidām dzinējmedību sākumu, tad arī tiek pietiekami daudz vilku nomedīti.

Ja ir sniegu periods, tad mēs organizējam speciālas medības, izmantojot dažādas palīgierīces, piemēram, karodziņus, kas ir jau aizmirsts, bet ļoti efektīvs līdzeklis, kā medīt vilkus.”