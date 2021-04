Aigars Kalvītis dažādos mirkļos

Kalvītis no "Latvijas gāzes" pērn atalgojumā saņēmis 252 000 eiro







AS “Latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis no uzņēmuma atalgojumā pērn saņēmis 252 000 eiro, tostarp 173 000 eiro darba algu, 13 000 no citiem labumiem, bet vēl 66 000 mainīgajā atalgojumā, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Tāpat summu virs 200 000 eiro no uzņēmuma pagājušajā gadā saņēmis valdes priekšsēdētāja vietnieks Deniss Jemeļjanovs – 207 000 eiro, bet otram valdes priekšsēdētāja vietniekam Sebastianam Grēblinghofam, kurš amatu atstāja pagājušā gada 30.jūnijā, “Latvijas gāze” izmaksājusi kopējo atalgojumu 176 000 eiro apmērā.

Valdes locekle Elita Dreimane pērn atalgojumā saņēmusi 168 000 eiro, bet valdes locekle Inga Āboliņa, kura darbu uzņēmumā sāka 17.augustā, pērn saņēmusi 53 000 eiro.

Savukārt par apmaksātāko padomes dalībnieku pērn kļuvis padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Savickis, kuram “Latvijas gāze” atalgojumā izmaksājusi 79 000 eiro. 76 000 eiro saņēmis padomes priekšsēdētājs Kirils Seļezņovs, 61 000 eiro – priekšsēdētāja vietnieks Olivers Gīze, 57 000 eiro – padomes loceklis un padomes konsultatīvās grupas loceklis Matiass Kolenbahs, 56 000 eiro – padomes loceklis un padomes konsultatīvās grupas loceklis Nikolass Merigo Kuks.

Savukārt pa 48 000 eiro saņēmuši padomes locekļi Deivids Stīvens Harisons, Vitālijs Hatjkovs, Oļegs Ivanovs, Hanss Pēters Florens un Jeļena Mihailova, bet padomes loceklim Sergejam Kuzņecam izmaksāti 38 000 eiro.

Kā ziņots, “Latvijas gāze” koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 190,494 miljoni eiro, kas ir par 39,4% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa samazinājusies par 44,6% – līdz 11,189 miljoniem eiro.

“Latvijas gāze” akcijas tiek kotētas “Nasdaq Riga” biržā.

Uzņēmuma lielākie akcionāri ir “Gazprom” (34%), “Marguerite Gas II.S.a.r.l.” (28,97%), “Uniper Ruhrgas International GmbH” (18,26%) un SIA “Itera Latvija (16%).